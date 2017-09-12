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Нолито не примет участия в матче с "Ливерпулем"

Нападающий "Севильи" Нолито пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает официальный сайт испанского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия, полученное в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (3:0).
Теги: Нолито Севилья Ливерпуль
Сегодня, 01:45
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