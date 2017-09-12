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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:59
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (2)
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (2)
11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (14)
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (14)
08:51
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (2)
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (2)
Капитан "Марибора": уверен, что забьем "Спартаку"
Капитан "Марибора" Марко Таварес уверен, что словенской команде удастся распечатать ворота "Спартака" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Уверен, что забьем "Спартаку". Мы хотим показать свой лучший футбол в этом замечательном турнире", - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
"Уверен, что забьем "Спартаку". Мы хотим показать свой лучший футбол в этом замечательном турнире", - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
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