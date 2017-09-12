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Капитан "Марибора": уверен, что забьем "Спартаку"

Капитан "Марибора" Марко Таварес уверен, что словенской команде удастся распечатать ворота "Спартака" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Уверен, что забьем "Спартаку". Мы хотим показать свой лучший футбол в этом замечательном турнире", - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 16:19
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№1 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Примечательно, что от Спартака никаких подобных заявлений не слышно. Будем надеяться, что как и в боксе, кто перед боем больше всего тявкает - того и ложат!


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Регистрация: 16.05.2015
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