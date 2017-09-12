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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников, рассказывая в интервью нашему корреспонденту Виктории Яковлевой о своих ожиданиях ожиданиями по поводу старта российских клубов в еврокубках, выразил мнение, что в матче первого тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» успеха ЦСКА поможет добиться определенная тактика, отметил, что соперник «Спартака» по первом матчу этого турнира - словенский «Марибор» мало пропускает дома, что оппонент «Локомотива» по Лиге Европы - «Копенгаген» - не самый приятный соперник, а «Зенит» - хороший раздражитель для македонского «Вардара».
- Первым старт на групповом этапе еврокубков возьмет ЦСКА, который во вторник вечером в Португалии сыграет с «Бенфикой». Армейцы в последних матчах демонстрировали не слишком выразительную игру. Нет опасений за результат?
- Конечно, если вспомнить две последние игры чемпионата России, есть некоторые опасения. Хотя бы домашний матч против «Ахмата». Конечно, по игре там было преимущество армейцев, но случайный мяч после ошибки, индивидуальной и судейской, ЦСКА пропустил... Потом была игра в Перми с «Амкаром». Армейцы победили с минимальным счетом, но какого-то явного преимущества не было. Может быть, цеэсковцы берегли силы?.. Тем не менее было видно, что у ЦСКА есть проблемы в нападении. Несколько раз игроки «Амкара» даже могли забить. Был и выход один на один. Поэтому перед игрой с «Бенфикой» ЦСКА, конечно, надо как-то перенастроиться, собраться и порадовать болельщиков.
Результат? Если взвешивать силы двух сторон, то армейцы, конечно, при определенной тактике могут рассчитывать на победу: выстоять, сыграть на контратаках, забить. Тогда все может получиться. В целом же шансы равные. Ничья для ЦСКА тоже будет определенным успехом. Самое главное — не проиграть.
«Бенфика» дома всегда играет в атакующий футбол, так что у нее будет небольшое преимущество. Но, как правило, стартовые игры в Лиге чемпионов всегда очень осторожные. И даже ничья дает шансы на борьбу за выход из группы.
- В среду спартаковцы встретится с «Марибором». На уровне сборных словенцы для нас всегда были неудобным соперником. Чего ожидать от противостояния на клубном уровне?
- Конечно, это большая загадка. Но раз «Марибор» вышел в Лигу чемпионов, то, наверное, все-таки команда этого заслужила. Поэтому, разумеется, к этой встрече надо отнестись со всей серьезностью. Думаю, игра будет закрытая: «Марибор» дома очень мало пропускает играет не слишком результативно, постарается оставить свои ворота в неприкосновенности, а там как получится — будет наверняка пытаться забить гол на какой-то контратаке, со стандарта. Тактика словенцев понятна. «Спартак» может противопоставить сопернику хорошее физическое состояние. И в Хабаровске, и с «Рубином» команда показала, что сейчас выбирается из ямы. И, наверное, участие в Лиге чемпионов будет спартаковцев стимулировать. Тем более, что клуб давно не играл в этом турнире. Так что все в руках футболистов «Спартака», но будет в этом матче непросто. Это совершенно точно.
- Каковы ожидания от противостояния «Зенита» с македонским «Вардаром» в матче Лиги Европы?
- Соперник «Зенита» - команда неуступчивая, будет бороться. Тем более, что «Зенит» - хороший раздражитель, клуб, в котором много звезд. Как показал последний тур чемпионата России, против «Зенита» можно играть. «Динамо» в том матче противопоставило игре соперника насыщенную оборону: очень четко сыграло в защитной линии и даже имело шансы на контратаках. Так что «Зенит» ожидает совсем не простой матч. Команде надо как-то перестроиться: быть поактивнее в атаке, немного быстрее играть, стараться навязывать свою инициативу.
- Что сегодня собой представляет «Копенгаген», с которым на выезде в первом туре в Лиги Европы сыграет «Локомотив»?
- Датчане, как правило, не самые приятные соперники для нас. Они не очень успешно выступают на выезде, но зато хорошо играют дома. «Копенгагену» немного не повезло: они не пробились в Лигу чемпионов, проиграв «Карабаху» на выезде. Да и дома не дожали соперника: всего 2:1 выиграли. Поэтому, конечно, мы ожидаем, что при своих болельщиках «Копенгаген» будет идти вперед. Но «Локомотив» умеет действовать в обороне. У них сейчас в этом плане поставлена игра. У команды есть исполнители, способные решить исход матча. Хорошо действуют братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш. Эдер, возможно, сейчас наберет форму и покажет класс. Так что есть хороший шанс.
- Первым старт на групповом этапе еврокубков возьмет ЦСКА, который во вторник вечером в Португалии сыграет с «Бенфикой». Армейцы в последних матчах демонстрировали не слишком выразительную игру. Нет опасений за результат?
- Конечно, если вспомнить две последние игры чемпионата России, есть некоторые опасения. Хотя бы домашний матч против «Ахмата». Конечно, по игре там было преимущество армейцев, но случайный мяч после ошибки, индивидуальной и судейской, ЦСКА пропустил... Потом была игра в Перми с «Амкаром». Армейцы победили с минимальным счетом, но какого-то явного преимущества не было. Может быть, цеэсковцы берегли силы?.. Тем не менее было видно, что у ЦСКА есть проблемы в нападении. Несколько раз игроки «Амкара» даже могли забить. Был и выход один на один. Поэтому перед игрой с «Бенфикой» ЦСКА, конечно, надо как-то перенастроиться, собраться и порадовать болельщиков.
Результат? Если взвешивать силы двух сторон, то армейцы, конечно, при определенной тактике могут рассчитывать на победу: выстоять, сыграть на контратаках, забить. Тогда все может получиться. В целом же шансы равные. Ничья для ЦСКА тоже будет определенным успехом. Самое главное — не проиграть.
«Бенфика» дома всегда играет в атакующий футбол, так что у нее будет небольшое преимущество. Но, как правило, стартовые игры в Лиге чемпионов всегда очень осторожные. И даже ничья дает шансы на борьбу за выход из группы.
- В среду спартаковцы встретится с «Марибором». На уровне сборных словенцы для нас всегда были неудобным соперником. Чего ожидать от противостояния на клубном уровне?
- Конечно, это большая загадка. Но раз «Марибор» вышел в Лигу чемпионов, то, наверное, все-таки команда этого заслужила. Поэтому, разумеется, к этой встрече надо отнестись со всей серьезностью. Думаю, игра будет закрытая: «Марибор» дома очень мало пропускает играет не слишком результативно, постарается оставить свои ворота в неприкосновенности, а там как получится — будет наверняка пытаться забить гол на какой-то контратаке, со стандарта. Тактика словенцев понятна. «Спартак» может противопоставить сопернику хорошее физическое состояние. И в Хабаровске, и с «Рубином» команда показала, что сейчас выбирается из ямы. И, наверное, участие в Лиге чемпионов будет спартаковцев стимулировать. Тем более, что клуб давно не играл в этом турнире. Так что все в руках футболистов «Спартака», но будет в этом матче непросто. Это совершенно точно.
- Каковы ожидания от противостояния «Зенита» с македонским «Вардаром» в матче Лиги Европы?
- Соперник «Зенита» - команда неуступчивая, будет бороться. Тем более, что «Зенит» - хороший раздражитель, клуб, в котором много звезд. Как показал последний тур чемпионата России, против «Зенита» можно играть. «Динамо» в том матче противопоставило игре соперника насыщенную оборону: очень четко сыграло в защитной линии и даже имело шансы на контратаках. Так что «Зенит» ожидает совсем не простой матч. Команде надо как-то перестроиться: быть поактивнее в атаке, немного быстрее играть, стараться навязывать свою инициативу.
- Что сегодня собой представляет «Копенгаген», с которым на выезде в первом туре в Лиги Европы сыграет «Локомотив»?
- Датчане, как правило, не самые приятные соперники для нас. Они не очень успешно выступают на выезде, но зато хорошо играют дома. «Копенгагену» немного не повезло: они не пробились в Лигу чемпионов, проиграв «Карабаху» на выезде. Да и дома не дожали соперника: всего 2:1 выиграли. Поэтому, конечно, мы ожидаем, что при своих болельщиках «Копенгаген» будет идти вперед. Но «Локомотив» умеет действовать в обороне. У них сейчас в этом плане поставлена игра. У команды есть исполнители, способные решить исход матча. Хорошо действуют братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш. Эдер, возможно, сейчас наберет форму и покажет класс. Так что есть хороший шанс.
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