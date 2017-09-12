Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Оланаре, Витиньо и Щенников сыграют с "Бенфикой" с первых минут

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в гостях сыграет с "Бенфикой".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Оланаре, Витиньо.
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 20:27
Напечатать
15
(0)
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: hel
Он и будет, остальные в защите!

Будет Витиньо, а Оланаре чисто для статистики. Ну не выходить же в самом деле в неполном составе..


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FC VOLGA
а этих двух я даже не знаю куда ставить.В жопу наверное Гинеру.

Поживем - увидим.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№13 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 21:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Щеникова в нападения,а этих двух я даже не знаю куда ставить.В жопу наверное Гинеру.
Регистрация: 28.12.2012
№12 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Оланаре. Пипец, а играть то кто будет?

Он и будет, остальные в защите!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
О как, 5 защитников во главе с Васиным и........ Оланаре. Пипец, а играть то кто будет? А Васин в берёзовой роще будет цементировать железобетон?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ALI BABA
Да,по ходу он стал стабильным игроком замены!

Видимо в этой схеме он на позиции Дзаги, но Дзага то получше будет, вот потому и в запас сел, но думаю с Ростовым будет в основе - ротация!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№9 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: hel
Одно не понятно, почему Натхо не выпускает? На замену наверное будет.

Да,по ходу он стал стабильным игроком замены!
Регистрация: 9.09.2013
№8 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Одно не понятно, почему Натхо не выпускает? На замену наверное будет.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№7 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: SPV
Ганчаренко решил в десятером начать?

В начале всё равно будут сидеть в обороне. А потом заменят Олонаре!
Регистрация: 9.09.2013
№6 Написал: роман михайлов (Сегодня, 20:42) #
  • -10
  •  (10)
online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://crl.li/gi
Регистрация: 12.09.2017
№5 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Интересный составчик. Неожиданный.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:41) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ганчаренко решил в десятером начать? оригинально однако..
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 20:38) #
  • +5
  •  (5)

Для Оланаре очередной шанс.
Регистрация: 24.10.2012
№2 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 20:36) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Реально страшно за армейцев...но надеюсь, они выстоят!


--------------------
Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:30) #
  • -5
  •  (13)
online

васин на 20 раз забивает в свои ворота! витиньо на 20 раз забивает, сегодня ему не дадут бить , васин ляп и гол в свои, верблум удаление, березуцкий будет пожарить!щенников, может быть забьет, а рукожоп, будет красоватся перед камерами, голевые тащить, покатом мяч пропускать , голевая васин!
Регистрация: 19.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.