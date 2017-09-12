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Новым главным тренером "Кристал Пэлас" стал Рой Ходжсон

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас". Об этом сообщил председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш, опубликовав в Instagram фото Ходжсона в экипировке "Пэлас".

Свою карьеру футболиста он начинал именно в "Пэлас", где выступал на молодежном уровне, но за первую команду так и не сыграл.
Теги: Ходжсон Кристал Пэлас
Сегодня, 21:47
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