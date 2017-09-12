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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
Новым главным тренером "Кристал Пэлас" стал Рой Ходжсон
Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас". Об этом сообщил председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш, опубликовав в Instagram фото Ходжсона в экипировке "Пэлас".
Свою карьеру футболиста он начинал именно в "Пэлас", где выступал на молодежном уровне, но за первую команду так и не сыграл.
Свою карьеру футболиста он начинал именно в "Пэлас", где выступал на молодежном уровне, но за первую команду так и не сыграл.
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