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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Эффект Жамалетдинова, надёжность Акинфеева. Оценки матча “Бенфика” - ЦСКА
ЦСКА стартовал в Лиге чемпионов с сенсационной победы над “Бенфикой”. Москвичи не только сумели отыграться, но и склонили чашу весов в свою пользу. Главными героями матча стали Акинфеев, Жамалетдинов и Васин. Об индивидуальных действиях каждого участника матча – в материале Rusfootball.info
ЦСКА
Игорь Акинфеев– 4.0. Про печально известную серию матчей Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов лишний раз даже не хочется и говорить. Очевидно, что и сам вратарь уже изрядно нервничал: иначе объяснить ошибки Акинфеева в прошлых розыгрышах турнира было тяжело. В связи с этим были серьёзные опасения, а справится ли голкипер ЦСКА с новым испытанием? Акинфеев на этот раз его выдержал великолепно. Хоть он и не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, но провёл очень качественный матч. Обошлось без серьёзных ошибок и нервов. В эпизоде с пропущенным голом Акинфеев явно не виноват. В то же время можно вспомнить несколько качественных действий голкипера ЦСКА, пусть соперники и не ставили перед ним не решаемых задач.
Георгий Щенников – 3,5. В нынешнем сезоне Щенников превратился в одного из бомбардиров ЦСКА. Забивал Георгий уже и в матчах Лиги чемпионов. Но на этот раз ему было не до атакующих действий. Игра вторым номером фактически выключила Щенникова из подключений к атакам. Зато со своими прямыми обязанностями он справлялся неплохо. Трудно вспомнить хотя бы одну грубую ошибку защитника. Если бы Щенников ещё и успевал чуть чаще подключаться к атакам, то можно было бы его также включить в число лучших.
Василий Березуцкий – 3,5. Центральные защитники ЦСКА провели хороший матч. «Бенфика» сильна своей великолепной атакой, но гостям удалось сдержать натиск соперника. У ворот Акинфеева опасные моменты возникали нечасто. Хозяева чаще угрожали воротам дальними ударами, а многочисленные забросы в концовке матча останавливали высокие центрдефы, включая Василия.
Алексей Березуцкий – 3,0. Брат получает менее высокую оценку из-за момента с голом. Именно Алексей не успел за Сеферовичем, который здорово сыграл на опережении, не оставив шансов Акинфееву. В остальном Алексей, как и остальные центральные защитники, действовал надёжно.
Виктор Васин – 4,0. Возможно, Васину стоит всерьёз задуматься о том, чтобы переквалифицироваться в нападающие. На этом поприще он мог бы составить серьёзную конкуренцию Артёме Дзюбе. Победный гол состоялся именно благодаря действиям Васина. Центральный защитник задержался в чужой штрафной после стандарта, мастерски принял и развернулся с мячом, а затем ещё и классно пробил. Лишь великолепная реакция голкипера “Бенфики” не позволила Васину стать автором забитого мяча. В то же время в обороне защитник периодически ошибался. В первом тайме он вполне мог “привезти” пенальти, но его борцовские захваты руками остались незамеченными.
Марио Фернандес – 3,5. Оценить игру бразильца довольно сложно. Если бы не он, то в атаках ЦСКА бы не было никакой фланговой поддержки. С другой стороны, именно с потери позиции Фернандеса началась результативная атака соперника. “Бенфика” воспользовалась тем, что Фернандес сместился со своего фланга, а дальше уже португальцы разыграли свою комбинацию из пустой зоны. В концовке, когда нужно было уже терпеть, Фернандес так и не ошибался и отыграл образцово.
Понтус Вернблум – 3,5. В первом тайме полузащитники ЦСКА проиграли центр поля сопернику. Большое количество дальних ударов “Бенфики” – вина и Понтуса. Швед вёл себя на удивление спокойно, практически не шёл в стыки и никак не проявлял свои лучшие качества. Зато во второй половине встречи Вернблум стал автором одного из лучших моментов ЦСКА. Можно предположить, что техничный удар боковыми ножницами опорника “армейцев” заставил гостей поверить в собственные силы. А при счёте 2:1 Вернблум вновь вспомнил о том, как должен играть футболист на его позиции. Там уже шведский полузащитник “вгрызался” в каждый мяч.
Александр Головин – 3,5. Головин был одним из самых активных игроков в составе ЦСКА в первом тайме, но при этом полузащитник допускал чудовищное количество брака. Практически все действия Александра приводили к потерям мяча. Тем не менее, без этой активности навязать хоть какую-то контригру лиссабонцам было бы проблематично. Во второй половине встречи Дзагоев поучаствовал в победном голе. Именно он сделал заброс в штрафную, который принял Васин.
Алан Дзагоев – 3,0. Дзагоев в этом матче так и не вышел из тени. Алан пытался участвовать в атаках, неплохо помогал обороне, но, по большому счёту, запомнился двумя действиями: удачной скидкой под удар боковыми “ножницами” Вернблуму и тактическим фолом в центре поля на жёлтую карточку, который позволил остановить опасную контратаку хозяев.
Аарон Оланаре – 2,5. Нигерийский форвард продолжает удивлять своим низким КПД. Оланаре регулярно забирался в офсайд, толкался с защитниками “Бенфики”, нарушая правила. Лишь после перерыва Аарон хоть изредка стал цепляться за мяч. Вряд ли этого может быть достаточно, особенно когда на пятки наступает Жамалетдинов, забивающий во втором матче подряд.
Витиньо – 3,5. Витиньо смело шёл в обводку, был готов прорываться через двух – трёх соперников, но явно стягивал одеяло на себя. Чрезмерное количество индивидуальных действий позволяло одноклубникам перевести дух, но лишало ЦСКА возможностей для эффективной контригры. Впрочем, Витиньо напоминал лидера команды, который ведёт за собой партнёров. К тому же, Витиньо реализовал пенальти, вернув “армейцев” в игру.
Тимур Жамалетдинов – 4,0. Жамалетдинов забивает уже во втором матче подряд. Значение его гола в ворота “Бенфики” трудно переоценить. Пусть юный нападающий и не сделал ничего особенного, но он оказался в нужном месте и в нужное время. От форварда требуется именно это. И уж явно по своему КПД он превзошёл Оланаре, которого и заменил в середине второго тайма. Также в игре Жамалетдинова подкупила смелость: почему бы не пойти сразу на двух защитников “Бенфики”, попытавшись прокинуть мяч между ними? Для Тимура авторитетов, похоже, нет.
Бибрас Натхо – б/о
Константин Кучаев – б/о
Антон Мозговой, Rusfootball.info
ЦСКА
Игорь Акинфеев– 4.0. Про печально известную серию матчей Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов лишний раз даже не хочется и говорить. Очевидно, что и сам вратарь уже изрядно нервничал: иначе объяснить ошибки Акинфеева в прошлых розыгрышах турнира было тяжело. В связи с этим были серьёзные опасения, а справится ли голкипер ЦСКА с новым испытанием? Акинфеев на этот раз его выдержал великолепно. Хоть он и не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, но провёл очень качественный матч. Обошлось без серьёзных ошибок и нервов. В эпизоде с пропущенным голом Акинфеев явно не виноват. В то же время можно вспомнить несколько качественных действий голкипера ЦСКА, пусть соперники и не ставили перед ним не решаемых задач.
Георгий Щенников – 3,5. В нынешнем сезоне Щенников превратился в одного из бомбардиров ЦСКА. Забивал Георгий уже и в матчах Лиги чемпионов. Но на этот раз ему было не до атакующих действий. Игра вторым номером фактически выключила Щенникова из подключений к атакам. Зато со своими прямыми обязанностями он справлялся неплохо. Трудно вспомнить хотя бы одну грубую ошибку защитника. Если бы Щенников ещё и успевал чуть чаще подключаться к атакам, то можно было бы его также включить в число лучших.
Василий Березуцкий – 3,5. Центральные защитники ЦСКА провели хороший матч. «Бенфика» сильна своей великолепной атакой, но гостям удалось сдержать натиск соперника. У ворот Акинфеева опасные моменты возникали нечасто. Хозяева чаще угрожали воротам дальними ударами, а многочисленные забросы в концовке матча останавливали высокие центрдефы, включая Василия.
Алексей Березуцкий – 3,0. Брат получает менее высокую оценку из-за момента с голом. Именно Алексей не успел за Сеферовичем, который здорово сыграл на опережении, не оставив шансов Акинфееву. В остальном Алексей, как и остальные центральные защитники, действовал надёжно.
Виктор Васин – 4,0. Возможно, Васину стоит всерьёз задуматься о том, чтобы переквалифицироваться в нападающие. На этом поприще он мог бы составить серьёзную конкуренцию Артёме Дзюбе. Победный гол состоялся именно благодаря действиям Васина. Центральный защитник задержался в чужой штрафной после стандарта, мастерски принял и развернулся с мячом, а затем ещё и классно пробил. Лишь великолепная реакция голкипера “Бенфики” не позволила Васину стать автором забитого мяча. В то же время в обороне защитник периодически ошибался. В первом тайме он вполне мог “привезти” пенальти, но его борцовские захваты руками остались незамеченными.
Марио Фернандес – 3,5. Оценить игру бразильца довольно сложно. Если бы не он, то в атаках ЦСКА бы не было никакой фланговой поддержки. С другой стороны, именно с потери позиции Фернандеса началась результативная атака соперника. “Бенфика” воспользовалась тем, что Фернандес сместился со своего фланга, а дальше уже португальцы разыграли свою комбинацию из пустой зоны. В концовке, когда нужно было уже терпеть, Фернандес так и не ошибался и отыграл образцово.
Понтус Вернблум – 3,5. В первом тайме полузащитники ЦСКА проиграли центр поля сопернику. Большое количество дальних ударов “Бенфики” – вина и Понтуса. Швед вёл себя на удивление спокойно, практически не шёл в стыки и никак не проявлял свои лучшие качества. Зато во второй половине встречи Вернблум стал автором одного из лучших моментов ЦСКА. Можно предположить, что техничный удар боковыми ножницами опорника “армейцев” заставил гостей поверить в собственные силы. А при счёте 2:1 Вернблум вновь вспомнил о том, как должен играть футболист на его позиции. Там уже шведский полузащитник “вгрызался” в каждый мяч.
Александр Головин – 3,5. Головин был одним из самых активных игроков в составе ЦСКА в первом тайме, но при этом полузащитник допускал чудовищное количество брака. Практически все действия Александра приводили к потерям мяча. Тем не менее, без этой активности навязать хоть какую-то контригру лиссабонцам было бы проблематично. Во второй половине встречи Дзагоев поучаствовал в победном голе. Именно он сделал заброс в штрафную, который принял Васин.
Алан Дзагоев – 3,0. Дзагоев в этом матче так и не вышел из тени. Алан пытался участвовать в атаках, неплохо помогал обороне, но, по большому счёту, запомнился двумя действиями: удачной скидкой под удар боковыми “ножницами” Вернблуму и тактическим фолом в центре поля на жёлтую карточку, который позволил остановить опасную контратаку хозяев.
Аарон Оланаре – 2,5. Нигерийский форвард продолжает удивлять своим низким КПД. Оланаре регулярно забирался в офсайд, толкался с защитниками “Бенфики”, нарушая правила. Лишь после перерыва Аарон хоть изредка стал цепляться за мяч. Вряд ли этого может быть достаточно, особенно когда на пятки наступает Жамалетдинов, забивающий во втором матче подряд.
Витиньо – 3,5. Витиньо смело шёл в обводку, был готов прорываться через двух – трёх соперников, но явно стягивал одеяло на себя. Чрезмерное количество индивидуальных действий позволяло одноклубникам перевести дух, но лишало ЦСКА возможностей для эффективной контригры. Впрочем, Витиньо напоминал лидера команды, который ведёт за собой партнёров. К тому же, Витиньо реализовал пенальти, вернув “армейцев” в игру.
Тимур Жамалетдинов – 4,0. Жамалетдинов забивает уже во втором матче подряд. Значение его гола в ворота “Бенфики” трудно переоценить. Пусть юный нападающий и не сделал ничего особенного, но он оказался в нужном месте и в нужное время. От форварда требуется именно это. И уж явно по своему КПД он превзошёл Оланаре, которого и заменил в середине второго тайма. Также в игре Жамалетдинова подкупила смелость: почему бы не пойти сразу на двух защитников “Бенфики”, попытавшись прокинуть мяч между ними? Для Тимура авторитетов, похоже, нет.
Бибрас Натхо – б/о
Константин Кучаев – б/о
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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