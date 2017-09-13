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Источник: у Головина нет серьезной травмы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин избежал серьезной травмы в матче в Лиссабоне против "Бенфики" (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"У Головина ничего серьезного, ногу свело просто", - цитирует слова источника "Р-Спорт".
Теги: ЦСКА Головин
Сегодня, 08:40
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