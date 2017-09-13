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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
Валерий Газзаев: для карьеры Жамалетдинова это очень важный гол
Бывший тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев считает, что победный гол форварда армейцев Тимура Жамалетдинова в ворота "Бенфики" (2:1) важен для его карьеры.
"Команда играла с большим настроением. Крайне важно, что забил молодой Жамалетджинов: думаю, это очень важно для его карьеры. Важно на таком уровне забить мяч", - цитирует Газзаева ТАСС.
"Команда играла с большим настроением. Крайне важно, что забил молодой Жамалетджинов: думаю, это очень важно для его карьеры. Важно на таком уровне забить мяч", - цитирует Газзаева ТАСС.
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