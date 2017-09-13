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Валерий Газзаев: для карьеры Жамалетдинова это очень важный гол

Бывший тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев считает, что победный гол форварда армейцев Тимура Жамалетдинова в ворота "Бенфики" (2:1) важен для его карьеры.

"Команда играла с большим настроением. Крайне важно, что забил молодой Жамалетджинов: думаю, это очень важно для его карьеры. Важно на таком уровне забить мяч", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев Жамалетдинов ЦСКА
Сегодня, 13:59
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