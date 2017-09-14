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Максим Григорьев может перебраться из "Урала" в чемпионат Чехии

Полузащитник "Урала" Максим Григорьев в ближайшие дни покинет екатеринбургский клуб, передает "Чемпионат".

Сообщается, что контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. Где продолжит карьеру 27-летний футболист, пока неизвестно. Один из вариантов - Чехия.
Теги: Григорьев Урал Трансферы
Сегодня, 10:25
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