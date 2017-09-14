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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят
Бывший руководитель московского "Спартака" Андрей Червиченко высказал свое мнение для Rusfootball.info по поводу экономики российских футбольных клубов в свете ужесточения правил финансового фэйр-плей ФИФА.
- С 2018 года финансовый фэйр-плей ФИФА заработает на полную катушку. Насколько важно в этой связи для наших клубов выступление в Лиге чемпионов?
- Сложный вопрос. Сейчас топ-клубы начали задирать бюджеты уже до полумиллиарда. На фоне этих клубов наши излишки в 2-3 миллиона будут просто незаметны. Я читал, что у "ПСЖ" доходная часть 380 миллионов - это больше, чем доход некоторых стран. Ну, что тут скажешь... Камбоджа и Ливия? Ну, понятно. Но все-таки это один футбольный клуб, а это целая страна. Как бы ни крутились, все равно показать доходность больше 20-30 миллионов ни один российский клуб не сможет. Дефицит всегда будет порядка 3-5 миллионов, за который можно цепляться по правилу фэйр-плей. Думаю, что всю эту ситуацию всегда можно размазать каким-то трансфером, реальным или нереальным.
Я думаю, что просто хорошо должны работать юристы и бухгалтеры. Покупок то особых и нет, прятать особо нечего. Смотрите, "Спартак" и ЦСКА выступают в Лиге чемпионов, но ни одна из команд не совершила покупку выше 10 млн долларов. ЦСКА в силу внутренней ситуации вообще решил опираться на своих воспитанников, что очень приветствуется. Я думаю, если и будут какие-то проблемы, то только из-за некомпетенции сотрудников, которые не смогут грамотно составить этот отчет для ФИФА. Это же не 50 миллионов прятать. Считаю, по этому поводу напрягаться совсем не стоит.
- Вы сами были владельцем "Спартака". Есть ли у вас понимание того, что по экономике происходит в наших лигочемпионских командах - "Спартаке" и ЦСКА - с учетом нынешних ситуаций и финансового фэйр-плей?
- Думаю, многие уже понимают, что, по моему мнению, те, кого мы покупаем за деньги от 3 до 8 миллионов, не особо превосходят тех талантливых ребят, которые выходят из наших спортивных школ. Эта мысль, наверное, сейчас и превалирует у армейцев. И делать какие-то покупки средних игроков за такие деньги - совершенно неоправданно, когда можно давать шансы своим ребятам. Сейчас ситуация будет выправляться, потому что денег все меньше и меньше в нашем футболе, с бизнесом тоже не все так хорошо, поэтому, я думаю, траты будут уменьшаться.
Будет больший спрос на российских игроков, даже не из-за лимита, а потому что это экономически более оправданно. Канули в лету эти вопли, что футбол - это социально важный проект, что руководители регионов должны всячески поддерживать. Но вот мы видим, что у нас умер футбол в некоторых регионах, и ничего, никаких голодных бунтов там не произошло, и народ очень спокойно отреагировал. Все начинает становиться на свои места: сколько заработал, столько и потратил.
- Вы приходите к мысли, что футбол сам себя отрегулирует без государственного вмешательства?
- Конечно. Я думаю, так и произойдет. Это реальность во всем мире. Конечно, мы всегда ищем свой путь, и результат у нас получается с неким нашим национальным своеобразием. Но основа всегда такая же, как и во всем мире. Понятно, в ближайшие годы не обойдется без поддержки некоторых клубов со стороны госструктур, возьмем тот же "Локомотив". У нас будет как и во всей Европе - 2, 3, 4 клуба с богатыми акционерами, а остальные - ну, так, в середине борются, что-то зарабатывают, радуют своих региональных болельщиков и не более того.
- С 2018 года финансовый фэйр-плей ФИФА заработает на полную катушку. Насколько важно в этой связи для наших клубов выступление в Лиге чемпионов?
- Сложный вопрос. Сейчас топ-клубы начали задирать бюджеты уже до полумиллиарда. На фоне этих клубов наши излишки в 2-3 миллиона будут просто незаметны. Я читал, что у "ПСЖ" доходная часть 380 миллионов - это больше, чем доход некоторых стран. Ну, что тут скажешь... Камбоджа и Ливия? Ну, понятно. Но все-таки это один футбольный клуб, а это целая страна. Как бы ни крутились, все равно показать доходность больше 20-30 миллионов ни один российский клуб не сможет. Дефицит всегда будет порядка 3-5 миллионов, за который можно цепляться по правилу фэйр-плей. Думаю, что всю эту ситуацию всегда можно размазать каким-то трансфером, реальным или нереальным.
Я думаю, что просто хорошо должны работать юристы и бухгалтеры. Покупок то особых и нет, прятать особо нечего. Смотрите, "Спартак" и ЦСКА выступают в Лиге чемпионов, но ни одна из команд не совершила покупку выше 10 млн долларов. ЦСКА в силу внутренней ситуации вообще решил опираться на своих воспитанников, что очень приветствуется. Я думаю, если и будут какие-то проблемы, то только из-за некомпетенции сотрудников, которые не смогут грамотно составить этот отчет для ФИФА. Это же не 50 миллионов прятать. Считаю, по этому поводу напрягаться совсем не стоит.
- Вы сами были владельцем "Спартака". Есть ли у вас понимание того, что по экономике происходит в наших лигочемпионских командах - "Спартаке" и ЦСКА - с учетом нынешних ситуаций и финансового фэйр-плей?
- Думаю, многие уже понимают, что, по моему мнению, те, кого мы покупаем за деньги от 3 до 8 миллионов, не особо превосходят тех талантливых ребят, которые выходят из наших спортивных школ. Эта мысль, наверное, сейчас и превалирует у армейцев. И делать какие-то покупки средних игроков за такие деньги - совершенно неоправданно, когда можно давать шансы своим ребятам. Сейчас ситуация будет выправляться, потому что денег все меньше и меньше в нашем футболе, с бизнесом тоже не все так хорошо, поэтому, я думаю, траты будут уменьшаться.
Будет больший спрос на российских игроков, даже не из-за лимита, а потому что это экономически более оправданно. Канули в лету эти вопли, что футбол - это социально важный проект, что руководители регионов должны всячески поддерживать. Но вот мы видим, что у нас умер футбол в некоторых регионах, и ничего, никаких голодных бунтов там не произошло, и народ очень спокойно отреагировал. Все начинает становиться на свои места: сколько заработал, столько и потратил.
- Вы приходите к мысли, что футбол сам себя отрегулирует без государственного вмешательства?
- Конечно. Я думаю, так и произойдет. Это реальность во всем мире. Конечно, мы всегда ищем свой путь, и результат у нас получается с неким нашим национальным своеобразием. Но основа всегда такая же, как и во всем мире. Понятно, в ближайшие годы не обойдется без поддержки некоторых клубов со стороны госструктур, возьмем тот же "Локомотив". У нас будет как и во всей Европе - 2, 3, 4 клуба с богатыми акционерами, а остальные - ну, так, в середине борются, что-то зарабатывают, радуют своих региональных болельщиков и не более того.
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