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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" забил "Вардару" пять голов, Кокорин оформил дубль (82)
УЕФА открыл дело по нарушениям на матче "Арсенал" – "Кельн"
УЕФА открыл дело по матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" (3:1).
Болельщики немецкого клуба устроили беспорядки, использовали пиротехнику, бросали предметы и были замечены в повреждении стадиона. "Арсенал" же понесет наказание за блокировку лестниц на арене.
Решение УЕФА будет вынесено 21 сентября.
Напомним, начало матча по соображениям безопасности было задержано на час из-за большого количества болельщиков "Кельна" - их было около 20 тысяч.
УЕФА
Болельщики немецкого клуба устроили беспорядки, использовали пиротехнику, бросали предметы и были замечены в повреждении стадиона. "Арсенал" же понесет наказание за блокировку лестниц на арене.
Решение УЕФА будет вынесено 21 сентября.
Напомним, начало матча по соображениям безопасности было задержано на час из-за большого количества болельщиков "Кельна" - их было около 20 тысяч.
УЕФА
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