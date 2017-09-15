УЕФА открыл дело по нарушениям на матче "Арсенал" – "Кельн"

УЕФА открыл дело по матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" (3:1).Болельщики немецкого клуба устроили беспорядки, использовали пиротехнику, бросали предметы и были замечены в повреждении стадиона. "Арсенал" же понесет наказание за блокировку лестниц на арене.Решение УЕФА будет вынесено 21 сентября.Напомним, начало матча по соображениям безопасности было задержано на час из-за большого количества болельщиков "Кельна" - их было около 20 тысяч.