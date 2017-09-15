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УЕФА открыл дело по нарушениям на матче "Арсенал" – "Кельн"

УЕФА открыл дело по матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" (3:1).

Болельщики немецкого клуба устроили беспорядки, использовали пиротехнику, бросали предметы и были замечены в повреждении стадиона. "Арсенал" же понесет наказание за блокировку лестниц на арене.

Решение УЕФА будет вынесено 21 сентября.

Напомним, начало матча по соображениям безопасности было задержано на час из-за большого количества болельщиков "Кельна" - их было около 20 тысяч.

УЕФА
Теги: Арсенал Кельн
Сегодня, 13:48
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