Маурисио Почеттино: мы создали много моментов, но нам немного не повезло

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матч против "Суонси" (0:0) в пятом туре чемпионата Англии."Я недоволен результатом. Мы сделали все, чтобы победить. Мы создали много моментов, но нам немного не повезло. Я доволен игрой, хотя это был очередной матч на "Уэмбли", закончившийся не самым лучшим результатом. Поздравляю "Суонси" с набранным очком", - цитирует Почеттино ВВС.