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Маурисио Почеттино: мы создали много моментов, но нам немного не повезло

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матч против "Суонси" (0:0) в пятом туре чемпионата Англии.

"Я недоволен результатом. Мы сделали все, чтобы победить. Мы создали много моментов, но нам немного не повезло. Я доволен игрой, хотя это был очередной матч на "Уэмбли", закончившийся не самым лучшим результатом. Поздравляю "Суонси" с набранным очком", - цитирует Почеттино ВВС.
Теги: Почеттино Тоттенхэм Суонси
Сегодня, 11:05
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