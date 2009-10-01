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Неймар отписался от Кавани в инстаграме

Нападающий "ПСЖ" Неймар в инстаграме отписался от партнера по команде Эдинсона Кавани.

Во время матча чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) на 79-й минуте Неймар решил пробить 11-метровый, но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Кавани в итоге не забил.

Также одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес не позволил Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав своему соотечественнику Неймару.
Теги: Неймар Кавани
Сегодня, 00:42
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вместе с классным игроком взяли себе 222 лимона траблов. smile


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Детский сад..


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