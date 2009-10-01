Неймар отписался от Кавани в инстаграме

Нападающий "ПСЖ" Неймар в инстаграме отписался от партнера по команде Эдинсона Кавани.Во время матча чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) на 79-й минуте Неймар решил пробить 11-метровый, но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Кавани в итоге не забил.Также одном из эпизодов защитник парижан Дани Алвес не позволил Кавани исполнить штрафной, отобрав мяч и передав своему соотечественнику Неймару.