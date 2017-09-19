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Андрей Червиченко: слышал, что пресс-служба "Спартака" порой в шоке от слов Федуна

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал свое мнение по поводу слов нынешнего владельца клуба Леонида Федуна о нападающем "Тосно" Антоне Заболотном после матча 10-го тура премьер-лиги (2:2).

"Слышал о том, что пресс-служба "Спартака" порой в шоке от слов Федуна. Это все идет от воспитания и культуры. Человеку, который никогда не играл в футбол, тяжело понять, чем живут игроки и как они воспринимают такие вещи в свой адрес.

Понятно, что обидно получать гол на 90-й минуте, но в прошлом сезоне "Спартак" сам забивал такие мячи, вследствие чего стал чемпионом. И никто про них такие вещи не говорил. То, что это было стечением обстоятельств, подтверждает нынешнее выступление команды, оттого и сдают нервы.

Вообще, Федуну не стоит говорить о нападающих соперника. У него у самого самый большой багаж абсолютного неликвида в российском футболе", – цитирует Червиченко "Чемпионат".
Теги: Червиченко Спартак Федун
Сегодня, 11:22
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