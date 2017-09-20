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"Ливерпуль" и "Арсенал" интересуются Дракслером

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, информирует Daily Star.

Сообщается, что на 23-летнего футболиста претендуют два топ-клуба из английской Премьер-Лиги - "Ливерпуль" и "Арсенал". Ожидается, что сам немец будет не против променять Лигу 1 на АПЛ, так как после покупки Неймара и Килиана Мбаппе не имеет постоянной игровой практики в команде Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне Дракслер отметился одной результативной передачей в пяти матчах за ПСЖ.
Теги: Дракслер ПСЖ Трансферы Арсенал Ливерпуль
Сегодня, 05:18
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