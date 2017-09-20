"Ливерпуль" и "Арсенал" интересуются Дракслером

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, информирует Daily Star.Сообщается, что на 23-летнего футболиста претендуют два топ-клуба из английской Премьер-Лиги - "Ливерпуль" и "Арсенал". Ожидается, что сам немец будет не против променять Лигу 1 на АПЛ, так как после покупки Неймара и Килиана Мбаппе не имеет постоянной игровой практики в команде Унаи Эмери.В нынешнем сезоне Дракслер отметился одной результативной передачей в пяти матчах за ПСЖ.