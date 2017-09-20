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Спартак Гогниев: "Спартак" показал свой уровень

Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев прокомментировал поражение своей команды от действующего чемпиона страны – московского "Спартака".

– Тяжело было, – признался футболист. – Все-таки "Спартак" – квалифицированная команда, этим же составом играла в Лиге Чемпионов. Я скажу, что первый гол получился необязательным. После него соперник раскрепостился и стал играть проще. Мы начали бегать и тратить силы, а они нас дожали. У "Спартака" было много моментов, подходов к нашим воротам. Это их заслуженная победа.

– Показалось, что "Кубань" "поплыла" после второго гола.
– Физически, наверное, да: мы очень много бегали. Все-таки ФНЛ и РФПЛ – это немного разные уровни игры, скорости другие. Мне кажется, что с этим связан спад во втором тайме. Ну, и уровень игроков: Промес – индивидуально очень сильный футболист, противостоять ему очень сложно. Да и каждого можно персонально отметить тоже. Они показали свой уровень.

– Какая была установка на эту игру. Планировали чем-то удивить "Спартак"?
– Мы рассчитывали на прессинг, и в начале матча у нас это получалось. Потом уже, наверное, не хватило сил. И мастерство сыграло свою роль. Мы вроде бы прессингуем, но они один в один обыгрывают одного, второго. Ну, кого тут винить?

– "Спартак" не очень хорошо начал сезон. Какие у него были слабые стороны, которые могла бы использовать "Кубань"?
– Проиграли 2:0. Что тут говорить? Получается, что нет слабых сторон. Они нам забили два гола и могли сделать еще. Я думаю, что они играли сбалансированно. У них хорошие игроки впереди, плюс тактически очень грамотно выстроена игра.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Спартак Гогниев Кубань
Сегодня, 21:47
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№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 22:42) #
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online

"СПАРТАК" ПОКАЗАЛ СВОЙ УРОВЕНЬ

Прозвучало как оскорбление:D
Регистрация: 26.03.2015
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