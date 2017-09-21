Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение в Кубке России от нальчикского "Спартака" (0:0, 2:4 по пен.).

- Хотел бы поздравить "Спартак-Нальчик" с тем, что они прошли дальше. У нас было преимущество, но и оно должно было быть – мы команда премьер-лиги. Бойцовские качества нашего соперника были на высочайшем уровне, они бились против клуба, который приехал их дома обыграть.

У меня всегда есть ответы, почему не играет тот или этот. Сегодня играли те, кто меньше играет в чемпионате или вообще не играет. И все они претендуют на место в стартовом составе. Но претендовать на него и выйти и сыграть – разные вещи.

Не нашлось у нас человека на поле, который бы наше преимущество реализовал, воплотил в гол. Это не первый раз у нас. Понимаем, что без забитых мячей побед не бывает. Хороший момент был у нальчан, который они не использовали. За преимущество победы не дают, поэтому соперник победил заслуженно. Нальчику — удачи, пусть пройдут как можно дальше в Кубке.

- Согласны, что динамовцы сегодня уступили в борьбе?

- Нельзя так сказать, была хорошая мужская игра, и в борьбе мы не уступали. Но вот преимущество в мастерстве… Оно не в том, что ты выступаешь в премьер-лиге, а в том, что ты чего-то добиваешься. Мастерство зарабатывается годами и его надо ежедневно подтверждать в каждом матче, неважно, с кем играешь.

- Ждали таких проблем в матче с командой ПФЛ?

- Говорил ребятам, что даже выложиться на сто процентов будет мало. Мы в том году с огромным трудом в Нальчике победили, а это к тому же Кубок. Так что мы понимали, что за игра нас ждет. Увы, это понимание нам не помогло, - цитирует Калитвинцева fcdin.com.
Теги: Калитвинцев Динамо
Сегодня, 08:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.