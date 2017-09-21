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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Хавбек "Авангарда" Ильнур Альшин: ЦСКА есть ЦСКА, в Курске был праздник
Полузащитник курского "Авангарда" Ильнур Альшин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.
"Конечно, эмоции сейчас только положительные. Прошли хорошую команду: ЦСКА есть ЦСКА, несмотря на то что в их составе в этом матче было много молодых ребят. Думаю, игра получилась интересная, зрелищная, с голевыми моментами.
Тяжело было то, что отыграли 120 минут, но главное - мы выиграли и порадовали своих болельщиков. Сегодня в Курске был праздник, и я поздравляю весь город с этой победой!" - цитирует Альшина "Чемпионат".
"Конечно, эмоции сейчас только положительные. Прошли хорошую команду: ЦСКА есть ЦСКА, несмотря на то что в их составе в этом матче было много молодых ребят. Думаю, игра получилась интересная, зрелищная, с голевыми моментами.
Тяжело было то, что отыграли 120 минут, но главное - мы выиграли и порадовали своих болельщиков. Сегодня в Курске был праздник, и я поздравляю весь город с этой победой!" - цитирует Альшина "Чемпионат".
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