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Хавбек "Авангарда" Ильнур Альшин: ЦСКА есть ЦСКА, в Курске был праздник

Полузащитник курского "Авангарда" Ильнур Альшин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

"Конечно, эмоции сейчас только положительные. Прошли хорошую команду: ЦСКА есть ЦСКА, несмотря на то что в их составе в этом матче было много молодых ребят. Думаю, игра получилась интересная, зрелищная, с голевыми моментами.

Тяжело было то, что отыграли 120 минут, но главное - мы выиграли и порадовали своих болельщиков. Сегодня в Курске был праздник, и я поздравляю весь город с этой победой!" - цитирует Альшина "Чемпионат".
Теги: Авангард ЦСКА
Сегодня, 11:08
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4
(1)
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сабака-бабака
Ослочпок всегда праздник...

Повылазили диванные бойцы smile после Тосно что-то не было видно вас)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 11:38) #
  • -4
  •  (4)

Ослочпок всегда праздник...
Регистрация: 21.01.2016
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 11:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Команды подарили праздник курянам..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Да, молодцы! Играли очень даже неплохо, удачи в других стадиях Кубка.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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