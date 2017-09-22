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Борис Чухлов: "Зенит" заиграл, когда понял, что их опускают ниже плинтуса

Чемпион СССР в составе "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 1/16 финала Кубка России с петербургским "Динамо".

"Динамо" очень понравилось, особенно в первом тайме. Она настолько организованна, настолько знает, что хочет! И рисунок игры есть. Каждый футболист "Динамо" знал, что делать на поле. Видимо, тщательно проанализировали игру соперника.

Теперь о "Зените". Манчини хотел показать, какой у него резерв, выпустив такой состав. В первую очередь хотел бы обратить внимание на Жиркова. Что он хочет своим присутствием в команде "Зенит" показать? Манчини из полузащитника Жиркова делает защитника. Проблемы у "Зенита" начались с левого фланга. А дальше… Динамовцы молодцы, я хочу их от чистого сердца, от чистой души поздравить. Вышли и доказали, что хотят играть в футбол.

При всем уважении к нашим, зенитовским, болельщикам, пускай появится и "Тосно", за которое я переживаю, и "Динамо", за которое теперь тоже буду переживать. Есть ещё команды в городе, которые хотят что-то доказать Санкт-Петербургу, не только "Зенит". Обидно только, что этими командами руководят москвичи - Точилин и Парфёнов. Меня это, честно говоря, раздражает. А так, респект ребятам из этих команд, они молодцы.

Сейчас Манчини будет на коне после своих высказываний (про судейские ошибки), хотя на самом деле просто взял и загубил команду в кубковой игре с "Динамо". "Зенит" вынужден был 110 минут вдесятером корячиться. Да, Мевля потерял позицию, но если за такое давать красные карточки, то в каждой игре по пять удалений делать. Судьи, что вы творите? Лодыгин же был первым на мяче - это было ясно видно.

В принципе, во втором тайме всколыхнулись, вдесятером стали обыгрывать "Динамо". Но этот клоун, Капленко, взял и всё испортил. Во втором тайме "Зенит" играл неплохо, ведь по игре выглядели лучше, даже в меньшинстве. Заиграли, когда поняли, что их опускают ниже плинтуса. Завтра будут зенитовцы понурыми по Питеру ходить. Честно, мне было бы стыдно после такого матча", - цитирует Чухлова "Спорт уик-энд".
Теги: Зенит Чухлов
Сегодня, 09:53
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12
(0)
№12 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 11:03) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Какие москвичи его раздражают, те, что из Питера понаехали? Так они и москвичей раздражают


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№11 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
а что ты хочешь? многим серенево ..только ваши столичные амбиции думают на москве свет клином сошелся ! иди лечи людей!

Витя,ты не понял вопроса или соскакиваешь?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 11:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Так что про Маскву?

а что ты хочешь? многим серенево ..только ваши столичные амбиции думают на москве свет клином сошелся ! иди лечи людей!
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
пуканы затрещали

Про пуканы мы уже слышали.Так что про Маскву?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 10:53) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
пуканы затрещали! а вы думали раз столица так все вам? куюшки!
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Шинник»
Цитата: нетрал
Цитата: sparwik53

Болеет за:
«Спартак»

Опять Москвичи раздражают

всегда и везде! как будто для вас это новость ! ну не уважают не любят в городе маскву!

получается себя же и не любят и неуважение к себе
потому что в питер народ едет бухать, наркоманиться и деградировать, а в Москву (те же бомжи) едут зарабатывать.
на 10 "москвичей" штук 7-8 будет приезжих чухонцев
потому херню не неси
Регистрация: 7.09.2015
№6 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:41) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
маскву!

Чухонец,хоть ты объясни,почему вы все пишите Масква?Думаете обидеть? Так нам пох.
Себя идиотами выставляете или хохлами.Выбирай


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 10:36) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53

Болеет за:
«Спартак»

Опять Москвичи раздражают

всегда и везде! как будто для вас это новость ! ну не уважают не любят в городе маскву!
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Опять Москвичи раздражают , даже делая хорошо для Питера

Они совсем там ёпнулись.Город-палата №6


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Опять Москвичи раздражают , даже делая хорошо для Питера.Что ж не вспомнил тогда про московского Дзюбу. Кстати, уехал ПОНЧИК. появился теперь ПИРОЖОК из ответа корреспондентам " Извините, пирожок", так Артем еще и пирожком станет.


если учитывать, что ПИРОЖКОМ называют бабью манду, понятно тогда, что на самом деле хотел сказать Дзюба , повторивший ответ Рязанцева..

а то, что *так раздражает*(С) питерских- это проявление местечкового шовинизма, построенного на мнимой исключительности и особливости всей фауны, причастной к этой территории....

желание видеть в составе Зенита ( а вот теперь и ДинамоСпб) только и исключительно питерских воспитанников постоянно сквозит в интервью многих заболоченных *специалистов*..

видимо, лавры прозябающего, но зато стопроцентов расово-чистейшего басконского -Атлетик (Бильбао) - покоя питерским не дают..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:26) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Обидно только, что этими командами руководят москвичи - Точилин и Парфёнов.

ну, во-первых, Парфёнов - он родился в Одессе и он никак не москвич
а во-вторых - тебя не злит, что Зенитом руководит далеко даже не россиянин? что говорить о том, что он вовсе не родом из питера


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Опять Москвичи раздражают , даже делая хорошо для Питера.Что ж не вспомнил тогда про московского Дзюбу. Кстати, уехал ПОНЧИК. появился теперь ПИРОЖОК из ответа корреспондентам " Извините, пирожок", так Артем еще и пирожком станет.
Регистрация: 20.03.2014
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