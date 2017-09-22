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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Чухлов: "Зенит" заиграл, когда понял, что их опускают ниже плинтуса
Чемпион СССР в составе "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 1/16 финала Кубка России с петербургским "Динамо".
"Динамо" очень понравилось, особенно в первом тайме. Она настолько организованна, настолько знает, что хочет! И рисунок игры есть. Каждый футболист "Динамо" знал, что делать на поле. Видимо, тщательно проанализировали игру соперника.
Теперь о "Зените". Манчини хотел показать, какой у него резерв, выпустив такой состав. В первую очередь хотел бы обратить внимание на Жиркова. Что он хочет своим присутствием в команде "Зенит" показать? Манчини из полузащитника Жиркова делает защитника. Проблемы у "Зенита" начались с левого фланга. А дальше… Динамовцы молодцы, я хочу их от чистого сердца, от чистой души поздравить. Вышли и доказали, что хотят играть в футбол.
При всем уважении к нашим, зенитовским, болельщикам, пускай появится и "Тосно", за которое я переживаю, и "Динамо", за которое теперь тоже буду переживать. Есть ещё команды в городе, которые хотят что-то доказать Санкт-Петербургу, не только "Зенит". Обидно только, что этими командами руководят москвичи - Точилин и Парфёнов. Меня это, честно говоря, раздражает. А так, респект ребятам из этих команд, они молодцы.
Сейчас Манчини будет на коне после своих высказываний (про судейские ошибки), хотя на самом деле просто взял и загубил команду в кубковой игре с "Динамо". "Зенит" вынужден был 110 минут вдесятером корячиться. Да, Мевля потерял позицию, но если за такое давать красные карточки, то в каждой игре по пять удалений делать. Судьи, что вы творите? Лодыгин же был первым на мяче - это было ясно видно.
В принципе, во втором тайме всколыхнулись, вдесятером стали обыгрывать "Динамо". Но этот клоун, Капленко, взял и всё испортил. Во втором тайме "Зенит" играл неплохо, ведь по игре выглядели лучше, даже в меньшинстве. Заиграли, когда поняли, что их опускают ниже плинтуса. Завтра будут зенитовцы понурыми по Питеру ходить. Честно, мне было бы стыдно после такого матча", - цитирует Чухлова "Спорт уик-энд".
"Динамо" очень понравилось, особенно в первом тайме. Она настолько организованна, настолько знает, что хочет! И рисунок игры есть. Каждый футболист "Динамо" знал, что делать на поле. Видимо, тщательно проанализировали игру соперника.
Теперь о "Зените". Манчини хотел показать, какой у него резерв, выпустив такой состав. В первую очередь хотел бы обратить внимание на Жиркова. Что он хочет своим присутствием в команде "Зенит" показать? Манчини из полузащитника Жиркова делает защитника. Проблемы у "Зенита" начались с левого фланга. А дальше… Динамовцы молодцы, я хочу их от чистого сердца, от чистой души поздравить. Вышли и доказали, что хотят играть в футбол.
При всем уважении к нашим, зенитовским, болельщикам, пускай появится и "Тосно", за которое я переживаю, и "Динамо", за которое теперь тоже буду переживать. Есть ещё команды в городе, которые хотят что-то доказать Санкт-Петербургу, не только "Зенит". Обидно только, что этими командами руководят москвичи - Точилин и Парфёнов. Меня это, честно говоря, раздражает. А так, респект ребятам из этих команд, они молодцы.
Сейчас Манчини будет на коне после своих высказываний (про судейские ошибки), хотя на самом деле просто взял и загубил команду в кубковой игре с "Динамо". "Зенит" вынужден был 110 минут вдесятером корячиться. Да, Мевля потерял позицию, но если за такое давать красные карточки, то в каждой игре по пять удалений делать. Судьи, что вы творите? Лодыгин же был первым на мяче - это было ясно видно.
В принципе, во втором тайме всколыхнулись, вдесятером стали обыгрывать "Динамо". Но этот клоун, Капленко, взял и всё испортил. Во втором тайме "Зенит" играл неплохо, ведь по игре выглядели лучше, даже в меньшинстве. Заиграли, когда поняли, что их опускают ниже плинтуса. Завтра будут зенитовцы понурыми по Питеру ходить. Честно, мне было бы стыдно после такого матча", - цитирует Чухлова "Спорт уик-энд".
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