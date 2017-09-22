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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Будогосский: у Манчини есть претензии к судье? А у меня нет
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Павла Кукуяна на матче 1/16 финала Кубка России между "Динамо" СПб и "Зенитом" (2:3).
"Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет. Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, – это право тренера.
Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге и будет работать дальше", - цитирует Будогосского ТАСС.
"Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет. Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, – это право тренера.
Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге и будет работать дальше", - цитирует Будогосского ТАСС.
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