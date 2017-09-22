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Андрей Будогосский: у Манчини есть претензии к судье? А у меня нет

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Павла Кукуяна на матче 1/16 финала Кубка России между "Динамо" СПб и "Зенитом" (2:3).

"Манчини сказал, что у него есть претензии, а у меня их нет. Оценка судейства положительная. А высказывать свое мнение о судействе, хорошее оно или нет, – это право тренера.

Кукуян попал в премьер-лигу, потому что очень успешно прошел отборочный сбор в июне 2017 года в Ижевске. Кукуян был на сборе одним из лучших, и, наверное, не просто так по его итогам попал в премьер-лигу. Он успешно отсудил дебютную игру в Санкт-Петербурге и будет работать дальше", - цитирует Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский Зенит
Сегодня, 12:56
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№11 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 13:59) #
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online
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«Спартак»
"Плаческу - жил. Плаческу - жив. Плаческу - будет жить!" (лозунг ФК "Зенит").
Регистрация: 7.06.2017
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:48) #
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cerberspb,
Ну конечно не было! Смешной такой,даже на повторе видно что схватил игрока за футболку. Все признали,только ты не заметил. Зенит сам виноват,надо было выходить основой и играть ,так нет. Сейчас ещё и Краснодар вас вздернет,вот это будет шоу!
Регистрация: 27.07.2016
№9 Написал: XERX - (Сегодня, 13:41) #
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«Спартак»
Андрей,ни у кого нет,кроме питерских!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№8 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 13:32) #
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«Зенит»
если ты тупой дурачило значит и дальше ставь кукуянам и им подобным хорошие оценки и судейки никогда не будут судить справедливо и по правилам
Регистрация: 20.10.2011
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:31) #
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«Зенит»
Арбитр купился на Лодыгина.Если бы этот клоун не выскочил в поле была бы желтая.Там игрока накрывали бы.Потом Лодыгин наоборот вовремя не вышел и позволил себе забить с нулевого угла,а в эпизоде с пендалем опять не вышел,хотя был должен.Вышел бы и пенальти не было.Капленко конечно два гола привез,но он не защитник,а вот Лодыркин думаю окончательно определил себя на трансфер.Проиграли сами.Да судья не всегда принимал правильные решения,скажем Цвейба трижды срывал атаки,но вторую желтую так и не получил,да и Терентьева в штрафной сбили,но это частности.Просто в первом тайме вышли фигней страдать некоторые игроки.Динамо заслуженно прошло.Трагедии безусловно нет.Зато думаю Манчини может спокойно отцеплять зимой балласт.Если некоторые резервисты никакие с командой ФНЛ ,то им место на трансфере в пердив.Барсов понравился.Очень быстрый игрок.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: trent (Сегодня, 13:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
На кубке начинают отрабатывать очередное вытягивание спартачка, хоть куда нибудь и хоть как нибудь.

ты дебил что ли? при чём здесь опять Спартак?? бомжатня сама слилась из кубка и как обычно Спартак у немытых виноват...сектанты ипучие, млять...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
пересматривал эпизод с удалением 100 раз там даже на желтую нарушения не было, сам навернулся!
Регистрация: 10.07.2009
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
«Кубань»
Удаление Мевли было справедливым.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 13:10) #
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  •  (15)

На кубке начинают отрабатывать очередное вытягивание спартачка, хоть куда нибудь и хоть как нибудь.
Регистрация: 17.09.2017
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:08) #
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«Спартак»
в питере ныть
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Динамо играло грубовато, судья много эпизодов пропускал, а до одного на 10 минуте до.....ся и потом притих
Регистрация: 18.08.2013
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