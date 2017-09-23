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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Калитвинцев: лет через десять Обольский покажет, сильнее он Погребняка или нет (видео)
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев поделился мнением о матче с ЦСКА (0:0) в рамках 11-го тура чемпионата России.
– Понравилась хорошая концентрация, ребята в целом грамотно действовали, но соперник сбивал темп и у нас не получался переход из обороны в атаку. Но не будем принижать достоинство этой ничьей. Мы играли с лидером. Ребята заслужили очко за дисциплину и самоотверженность. Но грустить не будем, нужно работать дальше. Уже какую игру не можем забить, впереди есть проблемы, но будем их решать.
– Будете менять схему под следующего соперника, чтобы не действовать опять вторым номером?
– Дело не в этом. Мы потеряли креатив впереди, у нас не находится футболиста, который может отдать острую передачу, завершить момент. Работаем над этим.
Почему у "Динамо" проблемы с атакой? Поверьте, дело не в расстановке футболистов перед игрой, а в их функциях. Например, при атаке один из опорников должен подниматься выше. Да и при обороне мы сегодня играли не в четвёрку защитников. Но мы и раньше неплохо играли первым номером. Сейчас мы потеряли креатив впереди. Желание есть, но не находится футболиста, способного отдать последнюю передачу.
– После травмы Панченко весь креатив теперь будет на Вандерсоне?
– Можем использовать на этой позиции Луценко, Обольского, выздоравливает Кузьмин. Есть ребята, которые способны. Пробуем разные варианты на тренировках.
– Обольский сильнее Погребняка?
– Лет через десять Обольский покажет, сильнее или нет. Он хорошо работал в дубле.
Rusfootball.info
– Понравилась хорошая концентрация, ребята в целом грамотно действовали, но соперник сбивал темп и у нас не получался переход из обороны в атаку. Но не будем принижать достоинство этой ничьей. Мы играли с лидером. Ребята заслужили очко за дисциплину и самоотверженность. Но грустить не будем, нужно работать дальше. Уже какую игру не можем забить, впереди есть проблемы, но будем их решать.
– Будете менять схему под следующего соперника, чтобы не действовать опять вторым номером?
– Дело не в этом. Мы потеряли креатив впереди, у нас не находится футболиста, который может отдать острую передачу, завершить момент. Работаем над этим.
Почему у "Динамо" проблемы с атакой? Поверьте, дело не в расстановке футболистов перед игрой, а в их функциях. Например, при атаке один из опорников должен подниматься выше. Да и при обороне мы сегодня играли не в четвёрку защитников. Но мы и раньше неплохо играли первым номером. Сейчас мы потеряли креатив впереди. Желание есть, но не находится футболиста, способного отдать последнюю передачу.
– После травмы Панченко весь креатив теперь будет на Вандерсоне?
– Можем использовать на этой позиции Луценко, Обольского, выздоравливает Кузьмин. Есть ребята, которые способны. Пробуем разные варианты на тренировках.
– Обольский сильнее Погребняка?
– Лет через десять Обольский покажет, сильнее или нет. Он хорошо работал в дубле.
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