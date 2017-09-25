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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером
Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для корреспондента Rusfootball.info поделился мнением о победе своего экс-клуба в игре 11-го тура Премьер-Лиги с "Краснодаром" (2:0).
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Получился настоящий футбол. Обе команды показали весь свой атакующий потенциал. Конечно, матч нужно разделить на два тайма. В первом тайме полное превосходство "Зенита". С самого начала было видно, что питерцы будут агрессивно играть в атаке, потому что главный тренер Роберто Манчини выставил трех футболистов в атакующей линии. Следовательно, питерцы с первых минут взяли инициативу в свои руки и стали играть первым номером, что позволило им забить два гола. У "Зенита" по первому тайму было очень хорошее движение во всех линиях. В то же время, питерцы отлично действовали в обороне, грамотно подстраховывали и закрывали свободные зоны.
Во втором тайме Роберто Манчини немного отошел от атакующего плана. Естественно, что "Краснодар" при счете 0:2 пойдет в атаку, отсюда и выходит, что итальянец заставил свою команду осесть в обороне и играть по счету. Следовательно, инициатива перешла к краснодарцам, они стали больше владеть мячом и пытались исправить ситуацию. "Зенит" со своей задачей справился, сдержали натиск хозяев и спокойно довели матч до победы. Повторюсь, питерцы в обороне сыграли превосходно. Тем не менее, два опасных момента у "Краснодара" были, имели хороший шанс забить. Голкипер "Зенита" Андрей Лунев спас команду. На итоговом результате также сказалась реализация голевых моментов. Сине-бело-голубые своими шансами хорошо распорядились.
- Изначально считалось, что нападающий Артем Дзюба будет игроком запаса при главном тренере Роберто Манчини, но в последнее время он регулярный футболист основы. С чем вы это связываете?
- Надо знать характер Артема Дзюбы. Он обладает очень сильным менталитетом. Манчини неспроста ставит нападающего, потому что форвард старается на тренировках, выкладывается полностью в матчах. Если бы Дзюба в тренировочном процессе выглядел недолжным образом, то итальянец не ставил бы его на игры. Как мы могли наблюдать в предыдущих матчах, когда специалист выпускал Дзюбу, Артем доказывал своими полезными действиями, что он игрок основного состава. Понятное дело, что на протяжении всего сезона никто не сможет вытащить каждую игру, будут спады. Это касается всех игроков, поэтому Манчини ротирует состав, и должно помочь команде по ходу сезона. У "Зенита" плотный график, предстоят тяжелые матчи в Лиги Европы, особенно, против "Реал Сосьедада", который в этом сезоне выглядит потрясающе.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Получился настоящий футбол. Обе команды показали весь свой атакующий потенциал. Конечно, матч нужно разделить на два тайма. В первом тайме полное превосходство "Зенита". С самого начала было видно, что питерцы будут агрессивно играть в атаке, потому что главный тренер Роберто Манчини выставил трех футболистов в атакующей линии. Следовательно, питерцы с первых минут взяли инициативу в свои руки и стали играть первым номером, что позволило им забить два гола. У "Зенита" по первому тайму было очень хорошее движение во всех линиях. В то же время, питерцы отлично действовали в обороне, грамотно подстраховывали и закрывали свободные зоны.
Во втором тайме Роберто Манчини немного отошел от атакующего плана. Естественно, что "Краснодар" при счете 0:2 пойдет в атаку, отсюда и выходит, что итальянец заставил свою команду осесть в обороне и играть по счету. Следовательно, инициатива перешла к краснодарцам, они стали больше владеть мячом и пытались исправить ситуацию. "Зенит" со своей задачей справился, сдержали натиск хозяев и спокойно довели матч до победы. Повторюсь, питерцы в обороне сыграли превосходно. Тем не менее, два опасных момента у "Краснодара" были, имели хороший шанс забить. Голкипер "Зенита" Андрей Лунев спас команду. На итоговом результате также сказалась реализация голевых моментов. Сине-бело-голубые своими шансами хорошо распорядились.
- Изначально считалось, что нападающий Артем Дзюба будет игроком запаса при главном тренере Роберто Манчини, но в последнее время он регулярный футболист основы. С чем вы это связываете?
- Надо знать характер Артема Дзюбы. Он обладает очень сильным менталитетом. Манчини неспроста ставит нападающего, потому что форвард старается на тренировках, выкладывается полностью в матчах. Если бы Дзюба в тренировочном процессе выглядел недолжным образом, то итальянец не ставил бы его на игры. Как мы могли наблюдать в предыдущих матчах, когда специалист выпускал Дзюбу, Артем доказывал своими полезными действиями, что он игрок основного состава. Понятное дело, что на протяжении всего сезона никто не сможет вытащить каждую игру, будут спады. Это касается всех игроков, поэтому Манчини ротирует состав, и должно помочь команде по ходу сезона. У "Зенита" плотный график, предстоят тяжелые матчи в Лиги Европы, особенно, против "Реал Сосьедада", который в этом сезоне выглядит потрясающе.
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