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Стивен Джеррард: преимущество будет на стороне "Спартака"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который теперь тренирует юношей мерсисайдцев, высказался в преддверии матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА со "Спартаком".

"Это новый вызов для ребят, большая игра вдали от дома. Преимущество будет на стороне "Спартака", но это прекрасный опыт, возможность сыграть за границей.

Мы хорошо действовали в матче с "Севильей" (4:0, - прим.). Планка была поднята очень высоко. Смогут ли они сыграть так же со "Спартаком"? Если команда сделает это, то добьётся хорошего результата", - сказал Джеррард.

Чемпионат
Теги: Джеррард Спартак Ливерпуль
Сегодня, 14:16
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(1)
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 14:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
мастера заголовка... laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
я сначала подумал он про основу. хотел шуткануть, а тут...))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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