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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Стивен Джеррард: преимущество будет на стороне "Спартака"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который теперь тренирует юношей мерсисайдцев, высказался в преддверии матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА со "Спартаком".
"Это новый вызов для ребят, большая игра вдали от дома. Преимущество будет на стороне "Спартака", но это прекрасный опыт, возможность сыграть за границей.
Мы хорошо действовали в матче с "Севильей" (4:0, - прим.). Планка была поднята очень высоко. Смогут ли они сыграть так же со "Спартаком"? Если команда сделает это, то добьётся хорошего результата", - сказал Джеррард.
Чемпионат
"Это новый вызов для ребят, большая игра вдали от дома. Преимущество будет на стороне "Спартака", но это прекрасный опыт, возможность сыграть за границей.
Мы хорошо действовали в матче с "Севильей" (4:0, - прим.). Планка была поднята очень высоко. Смогут ли они сыграть так же со "Спартаком"? Если команда сделает это, то добьётся хорошего результата", - сказал Джеррард.
Чемпионат
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