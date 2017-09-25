Стивен Джеррард: преимущество будет на стороне "Спартака"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который теперь тренирует юношей мерсисайдцев, высказался в преддверии матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА со "Спартаком"."Это новый вызов для ребят, большая игра вдали от дома. Преимущество будет на стороне "Спартака", но это прекрасный опыт, возможность сыграть за границей.Мы хорошо действовали в матче с "Севильей" (4:0, - прим.). Планка была поднята очень высоко. Смогут ли они сыграть так же со "Спартаком"? Если команда сделает это, то добьётся хорошего результата", - сказал Джеррард.