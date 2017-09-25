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Маруан Феллайни не сыграет с ЦСКА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА из-за травмы, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что Феллайни повредил лодыжку в матче с "Саутгемптоном".

Матч ЦСКА - "МЮ" состоится в Москве в среду, 27 сентября.
Теги: Феллайни Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 18:19
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