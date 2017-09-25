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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Маруан Феллайни не сыграет с ЦСКА
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА из-за травмы, сообщает The Telegraph.
Сообщается, что Феллайни повредил лодыжку в матче с "Саутгемптоном".
Матч ЦСКА - "МЮ" состоится в Москве в среду, 27 сентября.
Сообщается, что Феллайни повредил лодыжку в матче с "Саутгемптоном".
Матч ЦСКА - "МЮ" состоится в Москве в среду, 27 сентября.
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