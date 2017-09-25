Первые домашние голы и первый разгром



Чемпионат России

11 тур



"Амкар" – "СКА-Хабаровск" 3:0 Чемпионат России11 тур

Голы: Гол, 38', Бодул, 84', Комолов, 90+3'

"Амкар" камня на камне не оставил от "СКА".рассказывает о встрече, в которой команда Гаджиева впервые в этом сезоне забила и победила на своем поле.Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Гащенков, 70'), Баланович (Рязанцев, 60'), Прокофьев (Бодул, 81')Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович (Казанков, 65')Зайцев, 90+1' - Эдиев, 68'На прошлой неделе "Амкар" одержал по одной победе в чемпионате и кубке России. Именно по этим успешным рельсам пермский клуб въезжал в новую семидневку, где его ждал дальневосточный и вполне себе сочный соперник. По крайней мере, статистика "СКА-Хабаровск" не была омрачена поражениями в шести последних встречах в Премьер-Лиге. При этом подопечным Поддубского удалось обыграть "Арарат" и выйти в 1/8 финала кубка.Другое дело, что "хабаровчане" зачастили с ничьими, которые не позволили им подняться в турнирной таблице. Собственно говоря, перед началом сегодняшней игры они располагались на последнем месте. "СКА" не побеждал на выезде в этом сезоне, но ведь и "Амкар" дома еще не выигрывал, чтобы его можно было назвать фаворитом. Пожалуй, сегодня был тот случай, когда обе команды имели примерно равные шансы на успех.Гаджи Гаджиев решил повторить трюк недельной давности и вновь выставил состав без номинальных нападающих. Его визави, Алексей Поддубский, также счел нужным воспользоваться тактикой из предыдущего тура Премьер-Лиги, выпустив на поле всех тех же игроков, которые играли против "Ахмата". Начало матча не порадовало высокими скоростями, но удивило достаточно быстро созданными опасными моментами.Несмотря на гостевой статус, первыми в дело вступили "хабаровчане". Удары Дедечко и Наваловского заставили всерьез потрудиться Нигматуллина. "Амкар" ответил попыткой забить головой в падении в исполнении Комолова, но Довбня и не такие тащил. Далее в игре наступил период властвования дальних выстрелов, которых набралось под добрый десяток. Чуть острее были хозяева - взять хотя бы могучий удар Занева. Тем не менее, счет на табло оставался непоколебимым.И ушли бы команды на перерыв с нулями, но "пермяки" смогли найти брешь в обороне "СКА". Причем, сначала они могли смело претендовать на пенальти - Комолова сбили на входе в штрафную, но свисток главного арбитра Владимира Москалева промолчал. Полузащитник "Амкара" не стал расстраиваться из-за решения судьи и принялся пытаться забить с игры. Практически сразу же он прорвался к владениям Довбни еще раз и опасно пробил в дальний угол - вратарь "хабаровчан" сумел отбить мяч.Но через минуту уже никто не смог помешать подопечным Гаджиева открыть счет в матче. Хозяева воспользовались ошибкой гостей на правом фланге обороны. Это Януш Гол, получив на линии штрафной передачу от Прокофьева, неотразимо пробил точно в угол ворот Довбни. Исходя из развития событий, можно заявить, что гол в первом тайме назревал, и "Амкар" заработал преимущество вполне заслуженно.Впрочем, "СКА" явно не собирался сдаваться. "Хабаровчане" продолжили атаковать в оставшиеся минуты до перерыва и сразу после него. Они охотно прибрали к своим рукам инициативу - благо, что хозяева были не против. Периодически процент владения мячом у подопечных Поддубского поднимался до отметки 63. Правда, ничего более серьезного, чем малоопасные подходы к чужой штрафной, им долгое время не удавалось создать.Первые моменты у ворот Нигматуллина во втором тайме появились где-то минуте на 70-й, когда неплохо закручивал в дальний Габулов и хитро пытался забить прямым ударом с углового Корян. "Амкар", словно ожидая вызова от соперника, тоже "молчал" до середины второй половины игры, но затем ответил "СКА" более чем внушительно. Большую роль в этом сыграли вышедшие на замену игроки. Сначала хороший шанс был у Рязанцева - его удар пришелся точно в Довбню. Затем свое слово сказал Бодул.Едва успев выйти на поле, Дарко вызвался пробить штрафной метров с 25 и уверенно уложил мяч в сетку ворот "СКА". Сразу после того, как счет стал 2:0, свой гол забили уже гости, но главный арбитр сегодняшней встречи решил его отменить. Показалось, что в том моменте все было чисто, но Москалев зафиксировал нападение на вратаря. Впрочем, вряд ли бы этот забитый мяч изменил ход игры. "Амкар" в концовке был настроен очень решительно, создав еще несколько хороших моментов.Один из них закончился третьим голом в ворота Довбни. Бодул сделал все, чтобы Комолов оказался с глазу на глаз с вратарем "СКА", а один из лучших игроков сегодняшнего матча уверенно переиграл своего оппонента. "Хабаровчане", конечно, вряд ли заслужили столь крупное поражение, но надо отдать должное "Амкару" - "пермяки" не только забили первый домашний гол в нынешнем сезоне, но и достаточно уверенно оборонялись.Второй и третий забитые мячи стали следствием проведенных замен и активного стремления убежать в контратаку. Благодаря всему это комплексу действий команда Гаджиева одерживает первую победу на своем поле в этом чемпионате и поднимается на 12-е место. Что же касается "СКА", то их беспроигрышная серия останавливается на отметке в 6 туров. Поддубскому теперь нужно как можно раньше вернуться к набору очков, ведь его подопечные по-прежнему занимают последнюю строчку в турнирной таблице.