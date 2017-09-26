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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Генрих Мхитарян: я слежу за российским футболом, ЦСКА в этом сезоне играет по-другому
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в преддверии выездного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, прокомментировал критику Жозе Моуринью после матча с "Базелем".
- После матча с "Бахелем" ваш тренер был недоволен игрой во втором тайме. В частности, он назвал футбол, который вы продемонстрировали, игрой в Playstation. Эта критика была направлена на вас?
- Действительно, тренер это нам тоже сказал. Считаю, он абсолютно прав. В завтрашней игре мы будем постараться сконцентрированнее играть весь матч и добиваться результата.
- Также Моуринью сказал, что вы были одним из лучших игроков в прошлом сезоне Лиги Европы, но не особо выделялись в чемпионате Англии. Что должны поменять в игре?
- Это был прошлый год. В этом все по-другому. Поэтому все, что я могу делать прямо сейчас – тренироваться, доказывать тренеру свою необходимость на поле и приносить пользу клубу.
- Что думаете о ЦСКА и выездной победе над ""Бенфикой"?
- Тот факт, что они обыграли "Бенфику", говорит о том, что это достойный соперник, они хорошо играли. Я слежу за российским футболом, поэтому могу сказать, что ЦСКА в этом году чуть по-другому играет, чем раньше. У них опытные игроки, как команда они сильнее, чем в прошлые годы. Но Лига чемпионов – это не чемпионат России. Думаю, здесь они будут действовать иначе.
Rusfootball.info
- После матча с "Бахелем" ваш тренер был недоволен игрой во втором тайме. В частности, он назвал футбол, который вы продемонстрировали, игрой в Playstation. Эта критика была направлена на вас?
- Действительно, тренер это нам тоже сказал. Считаю, он абсолютно прав. В завтрашней игре мы будем постараться сконцентрированнее играть весь матч и добиваться результата.
- Также Моуринью сказал, что вы были одним из лучших игроков в прошлом сезоне Лиги Европы, но не особо выделялись в чемпионате Англии. Что должны поменять в игре?
- Это был прошлый год. В этом все по-другому. Поэтому все, что я могу делать прямо сейчас – тренироваться, доказывать тренеру свою необходимость на поле и приносить пользу клубу.
- Что думаете о ЦСКА и выездной победе над ""Бенфикой"?
- Тот факт, что они обыграли "Бенфику", говорит о том, что это достойный соперник, они хорошо играли. Я слежу за российским футболом, поэтому могу сказать, что ЦСКА в этом году чуть по-другому играет, чем раньше. У них опытные игроки, как команда они сильнее, чем в прошлые годы. Но Лига чемпионов – это не чемпионат России. Думаю, здесь они будут действовать иначе.
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