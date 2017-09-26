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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Неймар готов сыграть с "Баварией"
Нападающий "ПСЖ" Неймар готов сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии, сообщил главный тренер парижан Унаи Эмери.
Напомним, ранее бразильский форвард пропустил встречу чемпионата Франции с "Монпелье" (0:0) из-за травмы.
"Неймар находится в числе тех, кто сейчас готовится к матчу", - приводит слова Эмери Reuters.
Напомним, ранее бразильский форвард пропустил встречу чемпионата Франции с "Монпелье" (0:0) из-за травмы.
"Неймар находится в числе тех, кто сейчас готовится к матчу", - приводит слова Эмери Reuters.
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