Неймар готов сыграть с "Баварией"

Нападающий "ПСЖ" Неймар готов сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии, сообщил главный тренер парижан Унаи Эмери.Напомним, ранее бразильский форвард пропустил встречу чемпионата Франции с "Монпелье" (0:0) из-за травмы."Неймар находится в числе тех, кто сейчас готовится к матчу", - приводит слова Эмери Reuters.