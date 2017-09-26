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Неймар готов сыграть с "Баварией"

Нападающий "ПСЖ" Неймар готов сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии, сообщил главный тренер парижан Унаи Эмери.

Напомним, ранее бразильский форвард пропустил встречу чемпионата Франции с "Монпелье" (0:0) из-за травмы.

"Неймар находится в числе тех, кто сейчас готовится к матчу", - приводит слова Эмери Reuters.
Теги: Неймар ПСЖ Бавария
Сегодня, 19:40
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№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 19:54) #
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с условием если дадут пробивать штрафные.
Регистрация: 2.03.2017
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