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Жозе Моуринью присутствует на матче "Спартак" - "Ливерпуль"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью присутствует на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль". Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил комментатор Георгий Черданцев.

Завтра "МЮ" в Москве сыграет с ЦСКА.
Теги: Моуринью Ливерпуль Спартак Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:05
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(2)
№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Fix,
Fix,
Вы молодец!


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Эники-Бэники ели вареники и заедали их ливерными англичанами.
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 22:25) #
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  •  (3)

Он сказал, что Мауриньо "возможно" присутствует...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
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