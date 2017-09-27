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Юрген Клопп: мне понравилась атмосфера на стадионе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил разочарование исходом матча группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1).

– Удача была на стороне "Спартака". Был великолепный штрафной, который исполнил соперник. К счастью, мы сравняли счет. Могли бы создать больше моментов, но и те, что были, надо было реализовывать. Было 4-5 моментов очень верных, их обязательно надо было использовать. Конечно, я разочарован. Это наша ошибка, мы сделаем выводы. В то же самое время было немало позитивных вещей.

– Вы говорили, что не будет выходов 5 против 1. Но был выход 4 в 2. Почему не смогли забить?

– Люблю такие вопросы. Хороший вопрос и правильный. Как тут на него ответишь? Не реализовали, плохо. Очень жаль. Свои шансы надо реализовывать.

– Каковы ваши дальнейшие перспективы?

– Есть уверенность, что мы выйдем из группы, для этого есть все возможности. Ребята создают давление, разыгрывают классные комбинации, мы будем работать, чтобы доводить их до ума.

– Фанаты "Спартака" запустили ракету в матче с "Марибором". Как вам атмосфера в Москве?

– Меня не очень интересует атмосфера на чужом стадионе, но да, она мне понравилась. Меня больше беспокоит атмосфера на домашних играх. Я не очень озабочен ситуацией в Мариборе, но предпочитаю играть при заполненных трибунах.

Rusfootball.info
Сегодня, 00:34
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