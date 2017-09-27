Юрген Клопп: мне понравилась атмосфера на стадионе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил разочарование исходом матча группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1).– Удача была на стороне "Спартака". Был великолепный штрафной, который исполнил соперник. К счастью, мы сравняли счет. Могли бы создать больше моментов, но и те, что были, надо было реализовывать. Было 4-5 моментов очень верных, их обязательно надо было использовать. Конечно, я разочарован. Это наша ошибка, мы сделаем выводы. В то же самое время было немало позитивных вещей.– Люблю такие вопросы. Хороший вопрос и правильный. Как тут на него ответишь? Не реализовали, плохо. Очень жаль. Свои шансы надо реализовывать.– Есть уверенность, что мы выйдем из группы, для этого есть все возможности. Ребята создают давление, разыгрывают классные комбинации, мы будем работать, чтобы доводить их до ума.– Меня не очень интересует атмосфера на чужом стадионе, но да, она мне понравилась. Меня больше беспокоит атмосфера на домашних играх. Я не очень озабочен ситуацией в Мариборе, но предпочитаю играть при заполненных трибунах.