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Андрей Червиченко: шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нет

Андрей Червиченко: шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нетЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Ливерпуля" (1:1) в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Ваше мнение по сегодняшней игре.

- Комментировать тут особо нечего. Во-первых, молодцы, отстояли, отбились. Конечно, с огромной долей везения, но все равно молодцы. В основном результат принесли вратари, несмотря на то, что много ударов пришлось по центру ворот, но шансов пропустить было много. Конечно, сегодня Бог помог "Спартаку", но и команда старалась изо всех сил, бились, убивались, травм много получили. Плохо, что последствия этой игры могут сказаться на внутреннем чемпионате, потому что выбыл Артем Ребров, травмировался Александр Самедов. Таким образом, команда может превратиться в один большой лазарет. На мой взгляд, по тому состоянию, в котором находится на данный момент "Спартак", этот результат - максимальный, неплохой.

- Как вы считаете, ничейный результат - закономерный?

- Нет, конечно, что вы. "Ливерпуль" должен был забивать минимум три мяча. Они имели кучу голевых моментов. Так бывает, что везет. Слава Богу, что сегодня повезло нашей команде, но на поле было видно невооруженным взглядом, что одна команда значительно превосходит другую в классе.

- "Спартак" сегодня показал, что может оказывать борьбу топовым командам. Как вы считаете, какие шансы у москвичей на проход в следующий раунд Лиги чемпионов?

- Бороться - это еще не значит, что хорошо выступать. Шансов на проход в следующий раунд Лиги чемпионов у "Спартака" как не было, так и нет. Я думаю, что несколько увеличились шансы на проход в Лигу Европы, но тут все зависит не только от "Спартака", но и от "Марибора" тоже. На данный момент преимущество на стороне красно-белых, потому что словенцы сегодня проиграли "Севильи", но для того, чтобы это преимущество превратить в путевку в Лигу Европы, надо дома обыгрывать "Марибор".

- Все говорили, что главный фаворит этой группы - "Ливерпуль". Как вы считаете, по той игре, которую сегодня показал английский клуб, являются ли они по-прежнему главными претендентами на первое место в этом квартете?

- Я не уверен, что "Ливерпуль" намного сильнее "Севильи". Вообще, испанцы - кубковая команда. Вспомните, сколько они за последние года выиграли Лигу Европы. Я не думаю, что в этой группе первое место закреплено за ливерпульцами. Наоборот, я считаю, что испанцы выиграют эту группу. Также хочу заметить, что у "Спартака" мало шансов отнять очки у "Севильи". Если в Москве будет плохая погода - дождливая, прохладная, то есть шанс зацепиться за очки. Если будет хорошая погода, как сегодня, то тут испанцы не оставят шансов москвичам, потому что они быстрее, техничнее и у них нет этого английского разгильдяйства, которое показал сегодня "Ливерпуль".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 00:52
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(1)
№4 Написал: dan blan (Сегодня, 02:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
ДА ТЫ ЧЕРТ ГОВАРИЛ ЧТО СПАРТАКУ ЛИВЕРПУЛЬ 5 ЗАКАТИТ
Регистрация: 9.08.2017
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:58) #
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online

Цитата: Шмайхель
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.

От Федуна как обычно мукунки.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 01:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
О, шалтай - болтай снова с нами ! Яйцо давно превратилось в завистливого клоуна.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:08) #
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online

Согласен, даже не читая.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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