УЕФА может наказать "Спартак" по итогам матча с "Ливерпулем" (фото)

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем" (1:1).Красно-белым грозит наказание за использование пиротехники, блокировку лестничных проходов, а также за несогласованные баннеры и кричалки. Дело будет рассмотрено 19 октября.