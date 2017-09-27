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УЕФА может наказать "Спартак" по итогам матча с "Ливерпулем" (фото)

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем" (1:1).

Красно-белым грозит наказание за использование пиротехники, блокировку лестничных проходов, а также за несогласованные баннеры и кричалки. Дело будет рассмотрено 19 октября.


УЕФА
Теги: Спартак
Сегодня, 13:30
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(3)
№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
За банер "уефа-мафия"? Или за какие кричалки?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sewer 79
Цитата: Стратег
Адекватные болельщики, которых в разы больше, должны пресекать подобные провокации на стадионе.

объясни?

Представь, что у тебя большой личный праздник и какой то обдолбанный идиот тебе его пытается испортить, будешь терпеть, или набьёшь ему морду и вышвырнешь вон?
Регистрация: 29.10.2010
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:05) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шо? Опять?!. grimacing
Регистрация: 2.08.2013
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:59) #
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Цитата: Стратег
Адекватные болельщики, которых в разы больше, должны пресекать подобные провокации на стадионе.

объясни?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:57) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нельзя назвать болельщиками кучку придурков, которые срут на имидж клуба, за который якобы болеют и на репутацию всей страны. Адекватные болельщики, которых в разы больше, должны пресекать подобные провокации на стадионе, тем более на международных матчах.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
«Бавария»
за несогласованные баннеры и кричалки

Цензура? anguished


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Дуракам закон не писан.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Придурки в своем репертуаре.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
технарь, 3:0)))
Регистрация: 17.05.2013
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