Юношеская сборная России начала с победы отбор к чемпионату Европы-2018

Юношеская сборная России (не старше 17 лет) обыграла команду Фарерских островов на старте первого отборочного раунда чемпионата Европы 2018 года.Встреча группы 4, прошедшая в среду в финской Котке, завершилась победой россиян со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Максим Кутовой (11-я минута), Максим Петров (30) и Леонид Герчиков (62).Второй матч в группе россияне сыграют с финнами 30 сентября, а третий матч, с исландцами, сборная России проведет 3 октября.