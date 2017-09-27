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Юношеская сборная России начала с победы отбор к чемпионату Европы-2018

Юношеская сборная России (не старше 17 лет) обыграла команду Фарерских островов на старте первого отборочного раунда чемпионата Европы 2018 года.

Встреча группы 4, прошедшая в среду в финской Котке, завершилась победой россиян со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Максим Кутовой (11-я минута), Максим Петров (30) и Леонид Герчиков (62).

Второй матч в группе россияне сыграют с финнами 30 сентября, а третий матч, с исландцами, сборная России проведет 3 октября.

Р-Спорт
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 15:50
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