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"ПСЖ" разгромил "Баварию", "Селтик" обыграл "Андерлехт"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Баварию" со счетом 3:0.


2 тур

"ПСЖ" - "Бавария" 3:0

Голы: Алвес, 2, Кавани, 31, Неймар, 63

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Курзава, Маркиньос, Силва, Мотта, Верратти, Рабио, Кавани, Мбаппе, Неймар

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Зюле, Мартинес, Киммих, Алькантара, Толиссо (Руди, 46), Видаль, Родригес (Коман, 46), Левандовски, Мюллер (Роббен, 69)

Предупреждения: Киммих, 23, Видаль, 45, Алькантара, 61, Верратти, 73

"Андерлехт" - "Селтик" 0:3

Голы: Гриффитс, 38, Мбоджи, 50 (авто.)

"Андерлехт": Букс, Аппиа, Дешахт (Станчу. 58), Спаич (Мбоджи, 44), Кипчу, Дендонкер, Ханни (Бруно, 70), Геркенс, Требель, Теодорчик, Чуквуемека

"Селтик": Гордон, Тирни, Лустиг, Шимунович, Боята, Браун (Биттон, 70), Нтшан, Рогич (Макгрегор, 65), Синклейр, Робертс (Форрест, 78), Гриффитс
Теги: ПСЖ Бавария Селтик Андерлехт
Вчера, 23:43
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7
(2)
№7 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Единственный минус трансляции бред от Шмурнова, но не критично.
Снова свой СпаМ вспоминал, когда нужно и нельзя.

угу,слушать Шмура -это вилы.. rage


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:07) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
У Баварии был полурезервный состав, без Боатенга, Хуммельса, Рибери, Роббена (вышел во втором тайме), Нойера.
Париж был более конкретен, когда начал матч без раскачки и более мастеровиты при завершении атак. У Баварии за весь матч был 1-2 момента с игры и множество моментов с угловых.
Видимо Баварии пока Бундеслига важнее, поэтому и странный состав от Анчелотти.
У Парижа хороши были Мбаппе, Неймар и вратарь.
Единственный минус трансляции бред от Шмурнова, но не критично.
Снова свой СпаМ вспоминал, когда нужно и нельзя.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Antip7 (Вчера, 23:53) #
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Цитата: Wilshere
Цитата: fartovij
Бавария никакая вообще была. Или это ПСЖ были настолько хороши? open_mouth


Бавария никакая? У них моментов было больше, чем у ПСЖ. Владение мячом больше, угловых 20+, подачи с которых всегда почти ударами заканчивались. Так что тут просто у ПСЖ все залетело, практически. И реализация лучше.


Параллельно смотрел этот матч.. Бавария никакая
Регистрация: 29.08.2016
№4 Написал: Wilshere (Вчера, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fartovij
Бавария никакая вообще была. Или это ПСЖ были настолько хороши? open_mouth


Бавария никакая? У них моментов было больше, чем у ПСЖ. Владение мячом больше, угловых 20+, подачи с которых всегда почти ударами заканчивались. Так что тут просто у ПСЖ все залетело, практически. И реализация лучше.
Регистрация: 4.05.2014
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ПСЖ просто раздавил БМ! трио НМК отжигает по полной!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Antip7 (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (0)

Бавария идиоты.. пресс запороли.. могли хоть один забить?
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: fartovij Иваново (Вчера, 23:45) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Анжи»
Бавария никакая вообще была. Или это ПСЖ были настолько хороши? open_mouth


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013
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