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Александр Головин: считаю, что счет не по игре

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от "МЮ" (1:4) в Лиге чемпионов.

"Считаю, что мы играли более-менее нормально. У нас были подходы к воротам, несколько раз соперника выручал вратарь. Мы пропустили не нужные голы, сами себе привезли пенальти, да и в одном из голов махнули мимо мяча... Считаю, что счет не по игре", - сказал Головин.
Теги: Головин ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:22
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(0)
№6 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:33) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
да уж..с ТАКОЙ игрой-отскочили! grimacing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:32) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Клоун ты просто бестолковый laughing
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Считаю, что счет не по игре", - сказал Головин. Что ? Что ? Да ты охренел что ли ? Счет пи3дец какой мог бы быть, спасибо Игорю сегодня реально выручал.
Регистрация: 18.11.2012
№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
что-то Голову стало понемного "заносить"... и карточки появились никчемные, и голос рановато прорезался, млять
- может действительно зимой ему нужно рулить... лишь бы предложение норм было б wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ну это он поскромничал...
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ну 1:6 наверное было бы по игре
Регистрация: 1.02.2017
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