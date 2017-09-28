Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Халк забил 9-й гол в Лиге чемпионов Азии (видео)

Нападающий "Шанхай Теллэйс" Халк отметился голом в матче азиатской Лиги чемпионов против "Урава Ред Даймондс".

Этот мяч стал для бразильца уже девятым в турнире. Кроме того, на его счету 7 голевых передач.

Теги: Халк
Сегодня, 02:48
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 02:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Красавчик Живанилду. Нам бы его сейчас, и выигрыш ЛЕ стал бы решенным делом


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.