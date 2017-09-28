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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Эдер впервые с марта вызван в сборную Португалии
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вызвал нападающего "Локомотива" Эдера на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира 2018 года.
Отметим, что форвард с марта 2017 года не вызывался в национальную команду.
Португальцы сыграют с командами Андорры (7 октября) и Швейцарии (10 октября).
Отметим, что форвард с марта 2017 года не вызывался в национальную команду.
Португальцы сыграют с командами Андорры (7 октября) и Швейцарии (10 октября).
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