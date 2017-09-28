Эдер впервые с марта вызван в сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вызвал нападающего "Локомотива" Эдера на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира 2018 года.Отметим, что форвард с марта 2017 года не вызывался в национальную команду.Португальцы сыграют с командами Андорры (7 октября) и Швейцарии (10 октября).