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Эдер впервые с марта вызван в сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вызвал нападающего "Локомотива" Эдера на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира 2018 года.

Отметим, что форвард с марта 2017 года не вызывался в национальную команду.

Португальцы сыграют с командами Андорры (7 октября) и Швейцарии (10 октября).
Теги: Эдер Локомотив Сборная Португалии
Сегодня, 17:48
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Это радует!. Главное, чтобы без травм - Одын он у нас!...
Регистрация: 3.06.2014
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