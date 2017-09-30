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Игроки "Ахмата" ретировались со стадиона, начисто проигнорировав прессу (видео)

Футболисты "Ахмата" после выездного поражения от "Тосно" со счётом 0:1 быстро ретировались со стадиона, начисто проигнорировал присутствующих представителей СМИ - передаёт корреспондент Rusfootball.info, работающий на встрече.

Теги: Ахмат Rвидео
Сегодня, 16:55
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
не хочу обидеть Зенит, но в этом сезоне довелось побывать на двух матчах этой команды, но при мне вью дал только один игрок, а остальные шустро в автобус (вот к Кокорину вопросов нет, сам, как мне кажется, шел на общение, а вот Шатов..будто чем-то обижен)
но в целом...если и отказывали во вью, то деликатно
так же и ЦСКА...тот же Марио сломанный успел пару слов сказать
но вот самый общительный - Хольмен...добродушный паренек
а по факту - отказываться от вью...это некоторое неуважение, если честно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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