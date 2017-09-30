"Халл Сити" Леонида Слуцкого забил шесть мячей "Бирмингему"

Матча 11-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бирмингемом" завершился крупной победой хозяев поля – 6:1.В предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). "Халл" все еще занимает 7 месте в турнирной таблице.