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"Халл Сити" Леонида Слуцкого забил шесть мячей "Бирмингему"

Матча 11-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бирмингемом" завершился крупной победой хозяев поля – 6:1.

В предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). "Халл" все еще занимает 7 месте в турнирной таблице.
Теги: Бирмингем ХАЛЛ Слуцкий
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 19:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
наш то разозлился..)
Регистрация: 19.05.2015
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