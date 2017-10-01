Рой Ходжсон: сейчас мы похожи на боксёра, которого нещадно лупят тяжеловесы

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:4) в 7-м туре чемпионата Англии."Команды такого уровня не прощают ошибок. Следующий матч у нас с "Челси", послабления ждать не приходится. Надеюсь, в конце концов я заражу игроков своим энтузиазмом.Сейчас мы похожи на боксёра, которого нещадно лупят тяжеловесы", - цитирует тренера ВВС.