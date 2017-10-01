Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Динамо"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рой Ходжсон: сейчас мы похожи на боксёра, которого нещадно лупят тяжеловесы

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:4) в 7-м туре чемпионата Англии.

"Команды такого уровня не прощают ошибок. Следующий матч у нас с "Челси", послабления ждать не приходится. Надеюсь, в конце концов я заражу игроков своим энтузиазмом.

Сейчас мы похожи на боксёра, которого нещадно лупят тяжеловесы", - цитирует тренера ВВС.
Теги: Ходжсон Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:24
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.