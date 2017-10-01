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Впрочем, ничего нового. Беленов снова взял пенальти и не позволил ЦСКА победить
ЦСКА потерял Дзагоева, перестроился на новую схему, простоял весь 1-й тайм, по итогам которого потерял Василия Березуцкого, затем потерял Вернблума, а в концовке ещё и упустил две отличные возможности наконец забить бывшей команде Гончаренко. Rusfootball.info – о матче потерь и упущений в исполнении вице-чемпиона.
Эксперименты и потеря потерь
Матч с «Уфой» перестал выглядеть для ЦСКА рядовым по двум причинам: перед ней стало известно, что Алан Дзагоев повредил ахилл и снова выбыл на приличный срок. Трудно сказать, насколько именно этим обусловлена смена схемы, но сегодня Гончаренко решил впервые в ЦСКА сыграть в 2 центральных защитника и выпустил в старте Кучаева, который уже успел забить в «домик» самому Давиду Де Хеа.
Сергей Семак схему «Уфы», не менявшуюся после ухода Гончаренко, оставил без изменений, хотя у его команды только в прошлом туре закончилась длинная серия без побед. В неё вошла и другая встреча с бывшей командой Семака, где «Уфа» не оказала никакого сопротивления «Зениту». C целью оживить атаку тренер усадил на скамеечку Фатая, а поднял с неё Сысуева.
Переходный период
В начале встречи Гончаренко пришлось понервничать: Витиньо понадобилась медицинская помощь, но далее бразилец разбегался, а ЦСКА не потерял ещё одного лидера. Тем не менее, ход игры не мог радовать тренера хозяев. Показательна для всего 1-го тайма была контратака «Уфы», в концовке которой повреждение получил Сысуев. По её ходу игроки ЦСКА трижды шли в подкаты и всякий раз не успевали сбить соперника до того, пока он переадресует мяч партнёру. Технично и умно действовал Стоцкий, вроде бы входивший в сферу интересов ЦСКА.
ЦСКА тяжело давался переход на новую схему, а может дело было и не в ней. В любом случае, «армейцы» не могли наладить контроль мяча, перейти на чужую половину или наладить контригру. На 22-й минуте хозяева чуть не доигрались: Фернандес поднялся выше, чем это было нужно при двух центральных защитниках, Вернблум не успел закрыть Слая, Стоцкий здорово сыграл на опережение при простреле. Смещение линии обороны на фланг привело к тому, что после блестящего сэйва Акинфеева Игорю пришлось самому спасать себя от добивания: Щенников сместился в центр, а Кучаев куда-то пропал.
Стандартный подход
Причём пропал Константин не только в единственном опасном эпизоде 1-го тайма, но и в целом по матчу. Не помог и обмен флангами с Головиным. Александр держал уровень движения и работы с мячом, но на полуфланге чувствовал себя скованнее, чем обычно. Крайних защитников, как и Кучаева, ЦСКА задействовал слабо.
Единственное, чего достигли хозяева к перерыву – 7 безрезультатно поданных угловых, из которых ЦСКА выжал только одну потенциально опасную скидку Вернблума. Вклада Дзагоева в конструирование атак ощутимо не хватало, длинные передачи на нападающих от Понтуса и Натхо не работали исправно, а подачи в штрафную заканчивались максимум угловым. Так что в 1-м тайме «Уфа» создала больше моментов (0-1), была ближе к голу, играла более конструктивно и лучше исполняла свой план.
Не прошло и часа
От Гончаренко в перерыве стоило ожидать перестановок, но замена получилась не самой очевидной: вместо повредившегося Василия появился Игнашевич, который ещё и должен был помочь с началом атак.
Зато через 6 минут после перерыва у «армейцев» чуть было не получилось завершение. Хотя ничего не предвещало: «Уфа» начала тайм активно и успела неплохо проникнуть в штрафную через Сысуева и Ванека. Но вскоре ЦСКА перевёл быструю атаку справа усилиями Кучаева на Витиньо. Бразилец показал технику, вскрыл опорную зону и зарядил в штангу с линии штрафной.
Всё плохо
Время шло, а ЦСКА не забивал и даже не создавал. В отличие от 1-го тайма, во 2-м гораздо активнее действовал Витиньо. Да и вся команда, по словам Гончаренко, задвигалась только после перерыва. Бразилец был заряжен на удар (пожалуй, даже чересчур), но при этом минуте на 75-й в течение одной позиционной атаки дважды обнажил одну из главных проблем ЦСКА. Витя замедлил наступление на 3-4 касания в обоих случаях, хотя по итогу принимал те же решения, что напрашивались и выглядели очевидным и на первом касании. Под такую скорость игры «Уфа» с удовольствием подстраивалась.
Но ближайшие дни покажут, чему «армейским» болельщикам стоит расстраиваться больше: игре их команды или одному-единственному эпизоду на 75-й минуте, когда Вернблум пошёл в подкат под Облякова и сам же оказался его жертвой. Если незаменимый опорник ЦСКА вылетел вслед за Дзагоевым, то всё действительно очень плохо.
Концовка упущенных возможностей
Однако в концовке ЦСКА была уготована роль наседающей команды, потому отсутствие Понтуса сказывалось несильно. «Уфа» подустала, «армейцам» уже некогда было заниматься ерундой, потому у ворот Беленова становилось всё опаснее. Сначала сам Александр решил поиграть в баскетбол (что неудивительно при его росте), но забыл, что его могут обокрасть на дриблинге – перехват Чалова завершился лишь угловым.
Затем подачу Головина на капелюсечку неточно замкнул Фернандес. А в кульминации Чалов паса/удара всё того же Головина лишь заработал пенальти вместо того, чтобы расстрелять Беленова. Мнения о назначении 11-метрового разделились примерно поровну, но бесспорно то, что Чалов обязан был забивать здесь и сейчас. С 11-ти метровой отметки Беленову забить сложнее, чем откуда либо, даже если у "точки" Натхо.
На перерыв ЦСКА уходит в настроении, близком к удручающему: команда забила 1 гол в 4 последних встречах, причём при счёте 0:4 в довольно позорном матче, потеряла Дзагоева и, не дай Бог, Вернблума с Василием Березуцким. Правда, судя по интервью Гончаренко, не всё так плохо. Остаётся только пожелать игрокам здоровья, а ЦСКА – перезагрузиться во время паузы и не спустить зря победу над «Бенфикой» в матчах с «Базелем».
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов, (Чалов, 78).
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Кэтэлин Карп, 88), Сысуев, (Обляков, 77), Игбун, (Фатаи, 84).
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Эксперименты и потеря потерь
Матч с «Уфой» перестал выглядеть для ЦСКА рядовым по двум причинам: перед ней стало известно, что Алан Дзагоев повредил ахилл и снова выбыл на приличный срок. Трудно сказать, насколько именно этим обусловлена смена схемы, но сегодня Гончаренко решил впервые в ЦСКА сыграть в 2 центральных защитника и выпустил в старте Кучаева, который уже успел забить в «домик» самому Давиду Де Хеа.
Сергей Семак схему «Уфы», не менявшуюся после ухода Гончаренко, оставил без изменений, хотя у его команды только в прошлом туре закончилась длинная серия без побед. В неё вошла и другая встреча с бывшей командой Семака, где «Уфа» не оказала никакого сопротивления «Зениту». C целью оживить атаку тренер усадил на скамеечку Фатая, а поднял с неё Сысуева.
Переходный период
В начале встречи Гончаренко пришлось понервничать: Витиньо понадобилась медицинская помощь, но далее бразилец разбегался, а ЦСКА не потерял ещё одного лидера. Тем не менее, ход игры не мог радовать тренера хозяев. Показательна для всего 1-го тайма была контратака «Уфы», в концовке которой повреждение получил Сысуев. По её ходу игроки ЦСКА трижды шли в подкаты и всякий раз не успевали сбить соперника до того, пока он переадресует мяч партнёру. Технично и умно действовал Стоцкий, вроде бы входивший в сферу интересов ЦСКА.
ЦСКА тяжело давался переход на новую схему, а может дело было и не в ней. В любом случае, «армейцы» не могли наладить контроль мяча, перейти на чужую половину или наладить контригру. На 22-й минуте хозяева чуть не доигрались: Фернандес поднялся выше, чем это было нужно при двух центральных защитниках, Вернблум не успел закрыть Слая, Стоцкий здорово сыграл на опережение при простреле. Смещение линии обороны на фланг привело к тому, что после блестящего сэйва Акинфеева Игорю пришлось самому спасать себя от добивания: Щенников сместился в центр, а Кучаев куда-то пропал.
Стандартный подход
Причём пропал Константин не только в единственном опасном эпизоде 1-го тайма, но и в целом по матчу. Не помог и обмен флангами с Головиным. Александр держал уровень движения и работы с мячом, но на полуфланге чувствовал себя скованнее, чем обычно. Крайних защитников, как и Кучаева, ЦСКА задействовал слабо.
Единственное, чего достигли хозяева к перерыву – 7 безрезультатно поданных угловых, из которых ЦСКА выжал только одну потенциально опасную скидку Вернблума. Вклада Дзагоева в конструирование атак ощутимо не хватало, длинные передачи на нападающих от Понтуса и Натхо не работали исправно, а подачи в штрафную заканчивались максимум угловым. Так что в 1-м тайме «Уфа» создала больше моментов (0-1), была ближе к голу, играла более конструктивно и лучше исполняла свой план.
Не прошло и часа
От Гончаренко в перерыве стоило ожидать перестановок, но замена получилась не самой очевидной: вместо повредившегося Василия появился Игнашевич, который ещё и должен был помочь с началом атак.
Зато через 6 минут после перерыва у «армейцев» чуть было не получилось завершение. Хотя ничего не предвещало: «Уфа» начала тайм активно и успела неплохо проникнуть в штрафную через Сысуева и Ванека. Но вскоре ЦСКА перевёл быструю атаку справа усилиями Кучаева на Витиньо. Бразилец показал технику, вскрыл опорную зону и зарядил в штангу с линии штрафной.
Всё плохо
Время шло, а ЦСКА не забивал и даже не создавал. В отличие от 1-го тайма, во 2-м гораздо активнее действовал Витиньо. Да и вся команда, по словам Гончаренко, задвигалась только после перерыва. Бразилец был заряжен на удар (пожалуй, даже чересчур), но при этом минуте на 75-й в течение одной позиционной атаки дважды обнажил одну из главных проблем ЦСКА. Витя замедлил наступление на 3-4 касания в обоих случаях, хотя по итогу принимал те же решения, что напрашивались и выглядели очевидным и на первом касании. Под такую скорость игры «Уфа» с удовольствием подстраивалась.
Но ближайшие дни покажут, чему «армейским» болельщикам стоит расстраиваться больше: игре их команды или одному-единственному эпизоду на 75-й минуте, когда Вернблум пошёл в подкат под Облякова и сам же оказался его жертвой. Если незаменимый опорник ЦСКА вылетел вслед за Дзагоевым, то всё действительно очень плохо.
Концовка упущенных возможностей
Однако в концовке ЦСКА была уготована роль наседающей команды, потому отсутствие Понтуса сказывалось несильно. «Уфа» подустала, «армейцам» уже некогда было заниматься ерундой, потому у ворот Беленова становилось всё опаснее. Сначала сам Александр решил поиграть в баскетбол (что неудивительно при его росте), но забыл, что его могут обокрасть на дриблинге – перехват Чалова завершился лишь угловым.
Затем подачу Головина на капелюсечку неточно замкнул Фернандес. А в кульминации Чалов паса/удара всё того же Головина лишь заработал пенальти вместо того, чтобы расстрелять Беленова. Мнения о назначении 11-метрового разделились примерно поровну, но бесспорно то, что Чалов обязан был забивать здесь и сейчас. С 11-ти метровой отметки Беленову забить сложнее, чем откуда либо, даже если у "точки" Натхо.
На перерыв ЦСКА уходит в настроении, близком к удручающему: команда забила 1 гол в 4 последних встречах, причём при счёте 0:4 в довольно позорном матче, потеряла Дзагоева и, не дай Бог, Вернблума с Василием Березуцким. Правда, судя по интервью Гончаренко, не всё так плохо. Остаётся только пожелать игрокам здоровья, а ЦСКА – перезагрузиться во время паузы и не спустить зря победу над «Бенфикой» в матчах с «Базелем».
Чемпионат России
12 тур
ЦСКА - "Уфа" 0:0
12 тур
ЦСКА - "Уфа" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов, (Чалов, 78).
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Кэтэлин Карп, 88), Сысуев, (Обляков, 77), Игбун, (Фатаи, 84).
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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