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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Феерический Фернандеш и надёжный Беленов. Сборная лучших игроков 12-го тура
Группа атаки «Локомотива» провела мастер-класс в дерби против «Динамо», Александр Беленов снова отражает одиннадцатиметровый, а «Анжи» отбирает очки у лидера. О главных героях двенадцатого тура – в материале Rusfootball.info.
Вратарь: Александр Беленов («Уфа»)
Во вратарской позиции выбор был очевиден. Работы у Беленова в течение матча против ЦСКА было немного, однако в нужный момент голкипер «Уфы» показал свои лучшие качества и помог команде Сергея Семака сохранить ничейный результат. Александр в очередной раз продемонстрировал умение отражать удары с одиннадцатиметровой отметки. На сей раз, его не смог переиграть Бибрас Натхо в самой концовке второго тайма.
Защитники:
Андрей Ещенко («Спартак»)
«Спартак» провёл на удивление качественный матч по части оборонительных действий. Защитники «красно-белых» мало что позволили смастерить игрокам «Урала» в нападении и сохранили собственные ворота в неприкосновенности. По итогам прошлого тура Ещенко попал в нашу сборную неудачников. Теперь Андрей сполна реабилитировался за предыдущие ошибки и заслужил своё место в команде лучших футболистов игрового уик-энда.
Дмитрий Белоруков («Амкар»)
Возвращение опытного центрального защитника в Пермь после короткой командировки в московское «Динамо» пока складывается успешно. Дмитрий провёл за «Амкар» четыре матча в стартовом составе, в которых команда Гаджи Гаджиева пропустила лишь один мяч. Три последние встречи уральцы отыграли на ноль, и в этом большая заслуга Белорукова, придавшего солидности их обороне. «Рубин» практически ничего опасного не смог создать в субботу возле ворот Артура Нигматуллина.
Сергей Сухарев («Тосно»)
Для опытного центрального защитника «Тосно» субботний матч против «Ахмата» стал дебютным в нынешнем сезоне. Заменил он в центре обороны травмированного Дугалича и сделал это очень хорошо. Сухарев не только помог своей команде сохранить собственные ворота в неприкосновенности, но и поучаствовал в голевой атаке коллектива из Ленинградской области, отметившись результативным пасом на Евгения Маркова.
Владимир Полуяхтов («Анжи»)
Левый защитник махачкалинского клуба провёл встречу против «Зенита» на высоком уровне. Владимир достойно справился не только со своими основными обязанностями, но и к атакам «Анжи» успешно подключался на регулярной основе. Один из таких удачных забегов по левой бровке Владимир преобразовал в голевую передачу на Олега Данченко. Пожалуй, это лучший матч за коллектив из Дагестана для Полуяхтова.
Полузащитники:
Денис Дедечко («СКА-Хабаровск»)
Субботний матч против «Ростова» украинский опорный полузащитник хабаровского клуба отыграл очень прилично. Денис, как обычно, проделал солидный объём работы в центре поля, успевая как разрушать атакующие акции соперника, так и помогать наступлениям своей команды. Одно из таких подключений со стороны Дедечко получилось крайне успешным. Украинец роскошным дальним ударом в собственном исполнении помог дальневосточникам добиться важной победы.
Януш Гол («Амкар»)
Польский полузащитник стал главным творцом победы пермского клуба в Казани над «Рубином». Именно точный удар Януша под занавес основного времени второго тайма позволил «Амкару» добыть три очка на непростом выезде. Гол, как обычно, много двигался в центре поля. Видно, что он постепенно преодолевает последствия травмы и набирает приличную форму.
Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
А вот кто на протяжении всего сезона находится в отличном состоянии – Мануэл Фернандеш. Вслед за хет-триком в поединке в рамках Лиги Европы против «Злина» португалец провёл отличный матч против «Динамо». Полузащитник «Локомотива», как всегда, украшал атаки команды Юрия Сёмина нестандартными действиями в собственном исполнении и постоянно демонстрировал нацеленность на ворота Шунина. Именно точный удар Фернандеша положил начало разгрому «бело-голубых».
Нападающие:
Иван Маркелов («Анжи»)
Маркелов на протяжении всего сезона выделяется своими старательными действиями, однако далеко всегда они приносят успех как ему лично, так и его команде. Во встрече против «Зенита» эти компоненты сложились воедино. Иван принял участие в обеих результативных атаках махачкалинцев. В одной из них он даже отметился в качестве ассистента, выдав результативный пас на Адлана Кацаева.
Эдер («Локомотив»)
Португальский форвард постепенно становится своим в «Локомотиве». Второй тур подряд он отмечается результативными действиями. Выступление Эдера в дерби против «Динамо» пока можно смело называть лучшим для нападающего «железнодорожников» в России.
Луис Адриано («Спартак»)
В субботнем матче против «Урала» бразилец был хорош. Он постоянно напрягал оборону екатеринбуржцев своим непрекращающимся движением и нацеленностью на ворота. Отличиться самостоятельно Луис в отчётной встрече не сумел. Зато форвард «Спартака» отметился результативной передачей на Педро Рошу.
Главный тренер: Юрий Сёмин («Локомотив»)
В дерби против «Динамо» «железнодорожники» выдали одну из лучших своих игр в нынешнем сезоне. В этом немалая заслуга Сёмина и его помощников. Да, Юрий Палыч иногда подвергается справедливой критике со стороны журналистов и болельщиков, однако за работу с командой в воскресной встрече главный тренер «Локомотива» заслужил наивысшую оценку.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь: Александр Беленов («Уфа»)
Во вратарской позиции выбор был очевиден. Работы у Беленова в течение матча против ЦСКА было немного, однако в нужный момент голкипер «Уфы» показал свои лучшие качества и помог команде Сергея Семака сохранить ничейный результат. Александр в очередной раз продемонстрировал умение отражать удары с одиннадцатиметровой отметки. На сей раз, его не смог переиграть Бибрас Натхо в самой концовке второго тайма.
Защитники:
Андрей Ещенко («Спартак»)
«Спартак» провёл на удивление качественный матч по части оборонительных действий. Защитники «красно-белых» мало что позволили смастерить игрокам «Урала» в нападении и сохранили собственные ворота в неприкосновенности. По итогам прошлого тура Ещенко попал в нашу сборную неудачников. Теперь Андрей сполна реабилитировался за предыдущие ошибки и заслужил своё место в команде лучших футболистов игрового уик-энда.
Дмитрий Белоруков («Амкар»)
Возвращение опытного центрального защитника в Пермь после короткой командировки в московское «Динамо» пока складывается успешно. Дмитрий провёл за «Амкар» четыре матча в стартовом составе, в которых команда Гаджи Гаджиева пропустила лишь один мяч. Три последние встречи уральцы отыграли на ноль, и в этом большая заслуга Белорукова, придавшего солидности их обороне. «Рубин» практически ничего опасного не смог создать в субботу возле ворот Артура Нигматуллина.
Сергей Сухарев («Тосно»)
Для опытного центрального защитника «Тосно» субботний матч против «Ахмата» стал дебютным в нынешнем сезоне. Заменил он в центре обороны травмированного Дугалича и сделал это очень хорошо. Сухарев не только помог своей команде сохранить собственные ворота в неприкосновенности, но и поучаствовал в голевой атаке коллектива из Ленинградской области, отметившись результативным пасом на Евгения Маркова.
Владимир Полуяхтов («Анжи»)
Левый защитник махачкалинского клуба провёл встречу против «Зенита» на высоком уровне. Владимир достойно справился не только со своими основными обязанностями, но и к атакам «Анжи» успешно подключался на регулярной основе. Один из таких удачных забегов по левой бровке Владимир преобразовал в голевую передачу на Олега Данченко. Пожалуй, это лучший матч за коллектив из Дагестана для Полуяхтова.
Полузащитники:
Денис Дедечко («СКА-Хабаровск»)
Субботний матч против «Ростова» украинский опорный полузащитник хабаровского клуба отыграл очень прилично. Денис, как обычно, проделал солидный объём работы в центре поля, успевая как разрушать атакующие акции соперника, так и помогать наступлениям своей команды. Одно из таких подключений со стороны Дедечко получилось крайне успешным. Украинец роскошным дальним ударом в собственном исполнении помог дальневосточникам добиться важной победы.
Януш Гол («Амкар»)
Польский полузащитник стал главным творцом победы пермского клуба в Казани над «Рубином». Именно точный удар Януша под занавес основного времени второго тайма позволил «Амкару» добыть три очка на непростом выезде. Гол, как обычно, много двигался в центре поля. Видно, что он постепенно преодолевает последствия травмы и набирает приличную форму.
Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
А вот кто на протяжении всего сезона находится в отличном состоянии – Мануэл Фернандеш. Вслед за хет-триком в поединке в рамках Лиги Европы против «Злина» португалец провёл отличный матч против «Динамо». Полузащитник «Локомотива», как всегда, украшал атаки команды Юрия Сёмина нестандартными действиями в собственном исполнении и постоянно демонстрировал нацеленность на ворота Шунина. Именно точный удар Фернандеша положил начало разгрому «бело-голубых».
Нападающие:
Иван Маркелов («Анжи»)
Маркелов на протяжении всего сезона выделяется своими старательными действиями, однако далеко всегда они приносят успех как ему лично, так и его команде. Во встрече против «Зенита» эти компоненты сложились воедино. Иван принял участие в обеих результативных атаках махачкалинцев. В одной из них он даже отметился в качестве ассистента, выдав результативный пас на Адлана Кацаева.
Эдер («Локомотив»)
Португальский форвард постепенно становится своим в «Локомотиве». Второй тур подряд он отмечается результативными действиями. Выступление Эдера в дерби против «Динамо» пока можно смело называть лучшим для нападающего «железнодорожников» в России.
Луис Адриано («Спартак»)
В субботнем матче против «Урала» бразилец был хорош. Он постоянно напрягал оборону екатеринбуржцев своим непрекращающимся движением и нацеленностью на ворота. Отличиться самостоятельно Луис в отчётной встрече не сумел. Зато форвард «Спартака» отметился результативной передачей на Педро Рошу.
Главный тренер: Юрий Сёмин («Локомотив»)
В дерби против «Динамо» «железнодорожники» выдали одну из лучших своих игр в нынешнем сезоне. В этом немалая заслуга Сёмина и его помощников. Да, Юрий Палыч иногда подвергается справедливой критике со стороны журналистов и болельщиков, однако за работу с командой в воскресной встрече главный тренер «Локомотива» заслужил наивысшую оценку.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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