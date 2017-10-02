Франк Рибери получил разрыв связок правого колена

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери в матче 7-го тура бундеслиги с "Гертой" (2:2) получил разрыв связок правого колена, сообщает пресс-служба клуба.Однако, отмечается, что операция французу не потребуется. Ближайшие несколько недель Рибери предстоит консервативное лечение.