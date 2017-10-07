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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Шевченко: тяжелый матч, погодные условия были ужасные
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч против Косово в отборочном турнире ЧМ-2018.
"Тяжелый матч, погодные условия были ужасные. Косово отдало все последние силы, которые у них были. Старались, боролись, очень грамотно сыграли. Мы не меняем особо наш план на игру. Гармаш много двигался в первом тайме, решили в перерыве выдвинуть его вперед, Ярмоленко под него и Марлоса на фланг. И при первом голе Денис сыграл великолепно, пусть там и автогол, и Ярмоленко забил – значит они в этой позиции сыграли качественно.
Марлос дебютировал в одной из самых сложных игр и вошел хорошо, с мячом работал идеально. Мы знаем, где мы можем его использовать, он усилит нашу команду, главное – постепенно его вводить в состав.
Местами мяч вообще не катился, вы даже не понимаете, насколько сложной была ситуация. Сказал ребятам, чтобы действовали по ситуации. Если есть возможность играть – играйте, если нет – боритесь. Этот ливень такой, что было сложно приспособиться, но они сыграли очень хорошо. Боялся, что могли сыграть завтра. Не хотелось оставаться здесь, ведь была бы потеря многих часов на восстановление.
Нам нужно обыгрывать Хорватию, нам нет разницы, что они сыграли вничью с финнами. Для нас это будет очередной финал", - цитирует Шевченко tribuna.com/ со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
"Тяжелый матч, погодные условия были ужасные. Косово отдало все последние силы, которые у них были. Старались, боролись, очень грамотно сыграли. Мы не меняем особо наш план на игру. Гармаш много двигался в первом тайме, решили в перерыве выдвинуть его вперед, Ярмоленко под него и Марлоса на фланг. И при первом голе Денис сыграл великолепно, пусть там и автогол, и Ярмоленко забил – значит они в этой позиции сыграли качественно.
Марлос дебютировал в одной из самых сложных игр и вошел хорошо, с мячом работал идеально. Мы знаем, где мы можем его использовать, он усилит нашу команду, главное – постепенно его вводить в состав.
Местами мяч вообще не катился, вы даже не понимаете, насколько сложной была ситуация. Сказал ребятам, чтобы действовали по ситуации. Если есть возможность играть – играйте, если нет – боритесь. Этот ливень такой, что было сложно приспособиться, но они сыграли очень хорошо. Боялся, что могли сыграть завтра. Не хотелось оставаться здесь, ведь была бы потеря многих часов на восстановление.
Нам нужно обыгрывать Хорватию, нам нет разницы, что они сыграли вничью с финнами. Для нас это будет очередной финал", - цитирует Шевченко tribuna.com/ со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
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