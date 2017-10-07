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Андреа Бардзальи: очень жаль, что болельщики свистели в наш адрес

Защитник сборной Италии Андреа Бардзальи прокомментировал ничью против Македонии (0:0).

"Я слышал свист болельщиков, жаль, что так случилось, но болельщики заплатили за право посмотреть этот матч, поэтому у них есть право высказать свое мнение. Фанаты ожидали лучшей игры от сборной, и мы способны на это, но не сегодня. Очень жаль, что болельщики свистели в наш адрес", - цитирует футболиста Football Italia.
Теги: Сборная Италии Сборная Македонии
Сегодня, 03:24
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