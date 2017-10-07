Андреа Бардзальи: очень жаль, что болельщики свистели в наш адрес

Защитник сборной Италии Андреа Бардзальи прокомментировал ничью против Македонии (0:0)."Я слышал свист болельщиков, жаль, что так случилось, но болельщики заплатили за право посмотреть этот матч, поэтому у них есть право высказать свое мнение. Фанаты ожидали лучшей игры от сборной, и мы способны на это, но не сегодня. Очень жаль, что болельщики свистели в наш адрес", - цитирует футболиста Football Italia.