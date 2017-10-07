Игор Ангеловски: за два матча с Италией мы заслужили набрать хотя бы одно очко

Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал матч с Италией (1:1) в квалификации ЧМ-2018."Хочу похвалить своих игроков за этот матч. Мы знали, что будет нелегко, но эта встреча должна воодушевить нас перед следующей игрой с Лихтенштейном. Я верил, что мы сможем вернуться в игру.Ожидал, что мы сыграем хорошо, как в домашнем матче, который получился равным. Мы даже рассматривали сегодняшнюю игру как своеобразный реванш. За два матча мы заслужили набрать хотя бы одно очко", - цитирует специалиста Football Italia.