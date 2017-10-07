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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Барселону" в ФНЛ. Анонс 17-го тура
В субботу пройдет 17-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует матчи лиги, где очень ждут "Барселону"
Матч тура
«Тамбов» и питерское «Динамо» допустили осечки в последнем туре. Команды проиграли прямым конкурентам за зону стыков. Что касается «Динамо», то это была вторая игра подряд без побед после выигрыша над «Зенитом». Александр Точилин сетовал, что с «Сибирью» не хватило свежести. В игре с «Оренбургом» все же взял вверх класс. Питерцам нужно побеждать неуступчивый Тамбов, чтобы не отпускать далеко конкурентов и не впасть в затяжную серию неудач. Коллективу Андрея Талалаева нужно просто играть в свой футбол. Дома обычно они играют зрелищно и эффективно.
Примоская «Барса»
«Кубань» пока только привыкает к реалиям борьбы за выживание в ФНЛ. В прошлом году краснодарцы очень долго покидали зону вылета. Сейчас она пока тоже рядом, а победы случаются очень редко. В прошлом туре был как раз такой случай. «Луч-Энергия» не исключение. Клубы любят играть вничью, но руководство дальневосточников не теряет оптимизма. По словам исполнительного директора клуба, в нулевом матче с «Факелом» его команда играла как Барселона только с результатом повезло. Как и потом с «Ротором». Тем любопытнее, что «Кубань» может впервые одержать две победы подряд в сезоне именно с командой уровня «Барселоны».
Балтика против расизма
«Балтика» на данный момент является одним из разочарований турнира. Калининградцев перед началом турнира причисляли к фавориту турнира, который навяжет сопротивление «Енисею» и «Крыльям». Вышло все иначе. Несмотря на бодрый старт, руководство и тренерский штаб говорили, что от них не требуется выхода здесь и сейчас. Видимо, настороженность была обоснована. Это подтверждают дальнейшие результаты. В «Балтике» нет стабильности. Особенно это можно проследить по сентябрю. Хорошее начало – скомканная концовка месяца, в которой все силы были брошены больше на борьбу с некорректными заголовками в СМИ в адрес нападающего Себаи. В субботу предстоит противостоять «Волгарю», который фаворитов редко отпускает с тремя очками.
Тюмень остановит Оренбург?
«Оренбург» продолжает погоню за лидерами турнира. Из зоны стыков это на данный момент самая стабильная и яркая команда. Уход Темури Кецбаи пошел на пользу коллективу, о чем мы сообщали в предыдущих анонсах. «Тюмени» такая смена пока на пользу не пошла. Вряд ли сибиряки всерьез навяжут борьбу фавориту матча. Тюменцы крайне редко забивают в гостях. А зная потенциал оборонительной линии хозяева, можно только убедиться в этом и готовиться к жаркому приему клуба из зоны вылета.
«Шинник» в Москве.
Ярославцы перетерпели в игре с прямым конкурентом и одержали минимальную победу на последних минутах матча. Тем самым прервав 4-х матчевую серию поражений. Такой исход дает оптимизм на ближайшие матчи. «Спартак-2» снова доказал, что выступает в гостях гораздо сильнее. Вот дома болельщикам такой игры пока остается только ждать. Поэтому молодым спартаковцам придется изрядно попотеть, чтобы победить приходящий в себя «Шинник».
Приглашение «Барселоны»
«Енисей» с каждым туром только подтверждает свой статус лидера. А в случае выхода значит, что лучшая пресс-служба России окажется в РФПЛ. «Енисей» снова пошумел в медиапространстве, пригласив в твиттере «Барселону» в ФНЛ. Хорошая замена красноярцам, которые скорее всего выйдут напрямую в высшую лигу. В субботу «Енисей» открывает тур игрой с «Химками», которые в предыдущем туре неожиданно победили «Балтику». Возвращение Ирхина пошло на пользу подмосковному клубу.
17-й тур ФНЛ
Поморцев Виталий. Rusfootball.info
Матч тура
«Тамбов» и питерское «Динамо» допустили осечки в последнем туре. Команды проиграли прямым конкурентам за зону стыков. Что касается «Динамо», то это была вторая игра подряд без побед после выигрыша над «Зенитом». Александр Точилин сетовал, что с «Сибирью» не хватило свежести. В игре с «Оренбургом» все же взял вверх класс. Питерцам нужно побеждать неуступчивый Тамбов, чтобы не отпускать далеко конкурентов и не впасть в затяжную серию неудач. Коллективу Андрея Талалаева нужно просто играть в свой футбол. Дома обычно они играют зрелищно и эффективно.
Примоская «Барса»
«Кубань» пока только привыкает к реалиям борьбы за выживание в ФНЛ. В прошлом году краснодарцы очень долго покидали зону вылета. Сейчас она пока тоже рядом, а победы случаются очень редко. В прошлом туре был как раз такой случай. «Луч-Энергия» не исключение. Клубы любят играть вничью, но руководство дальневосточников не теряет оптимизма. По словам исполнительного директора клуба, в нулевом матче с «Факелом» его команда играла как Барселона только с результатом повезло. Как и потом с «Ротором». Тем любопытнее, что «Кубань» может впервые одержать две победы подряд в сезоне именно с командой уровня «Барселоны».
Балтика против расизма
«Балтика» на данный момент является одним из разочарований турнира. Калининградцев перед началом турнира причисляли к фавориту турнира, который навяжет сопротивление «Енисею» и «Крыльям». Вышло все иначе. Несмотря на бодрый старт, руководство и тренерский штаб говорили, что от них не требуется выхода здесь и сейчас. Видимо, настороженность была обоснована. Это подтверждают дальнейшие результаты. В «Балтике» нет стабильности. Особенно это можно проследить по сентябрю. Хорошее начало – скомканная концовка месяца, в которой все силы были брошены больше на борьбу с некорректными заголовками в СМИ в адрес нападающего Себаи. В субботу предстоит противостоять «Волгарю», который фаворитов редко отпускает с тремя очками.
Тюмень остановит Оренбург?
«Оренбург» продолжает погоню за лидерами турнира. Из зоны стыков это на данный момент самая стабильная и яркая команда. Уход Темури Кецбаи пошел на пользу коллективу, о чем мы сообщали в предыдущих анонсах. «Тюмени» такая смена пока на пользу не пошла. Вряд ли сибиряки всерьез навяжут борьбу фавориту матча. Тюменцы крайне редко забивают в гостях. А зная потенциал оборонительной линии хозяева, можно только убедиться в этом и готовиться к жаркому приему клуба из зоны вылета.
«Шинник» в Москве.
Ярославцы перетерпели в игре с прямым конкурентом и одержали минимальную победу на последних минутах матча. Тем самым прервав 4-х матчевую серию поражений. Такой исход дает оптимизм на ближайшие матчи. «Спартак-2» снова доказал, что выступает в гостях гораздо сильнее. Вот дома болельщикам такой игры пока остается только ждать. Поэтому молодым спартаковцам придется изрядно попотеть, чтобы победить приходящий в себя «Шинник».
Приглашение «Барселоны»
«Енисей» с каждым туром только подтверждает свой статус лидера. А в случае выхода значит, что лучшая пресс-служба России окажется в РФПЛ. «Енисей» снова пошумел в медиапространстве, пригласив в твиттере «Барселону» в ФНЛ. Хорошая замена красноярцам, которые скорее всего выйдут напрямую в высшую лигу. В субботу «Енисей» открывает тур игрой с «Химками», которые в предыдущем туре неожиданно победили «Балтику». Возвращение Ирхина пошло на пользу подмосковному клубу.
17-й тур ФНЛ
Поморцев Виталий. Rusfootball.info
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