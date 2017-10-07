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Далер Кузяев: корейцы выносливые ребята, было непросто

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над Южной Кореей (4:2).

- Хороший соперник. Не зря они уже отобрались на чемпионат мира. Очень рад победе.

- Сегодня вы больше играли в обороне, в "Зените" играете больше в атаку.

- В принципе привык играть на разных позициях. Куда тренер поставит там и буду действовать.

- Перед матчем говорили, что корейцы очень быстрые. На поле так и показалось?

- Да, так и есть. Выносливые ребята. Было непросто. Они играли в пас, в одно касание, но мы справились.

- Два пропущенных гола в концовке испортили настроение?

- Ну, может чуть-чуть. Немного расслабились при 4:0, но все равно нужно играть до конца.

- В моменте со вторым автоголом не было обидно, что пас не дошел?

- Да нет. Для меня забивать голы - это второстепенно.

Rusfootball.info
Теги: Кузяев Сборная России Сборная Южной Кореи
Сегодня, 19:43
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