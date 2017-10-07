Далер Кузяев: корейцы выносливые ребята, было непросто

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над Южной Кореей (4:2).- Хороший соперник. Не зря они уже отобрались на чемпионат мира. Очень рад победе.- В принципе привык играть на разных позициях. Куда тренер поставит там и буду действовать.- Да, так и есть. Выносливые ребята. Было непросто. Они играли в пас, в одно касание, но мы справились.- Ну, может чуть-чуть. Немного расслабились при 4:0, но все равно нужно играть до конца.- Да нет. Для меня забивать голы - это второстепенно.