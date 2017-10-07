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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Далер Кузяев: корейцы выносливые ребята, было непросто
Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над Южной Кореей (4:2).
- Хороший соперник. Не зря они уже отобрались на чемпионат мира. Очень рад победе.
- Сегодня вы больше играли в обороне, в "Зените" играете больше в атаку.
- В принципе привык играть на разных позициях. Куда тренер поставит там и буду действовать.
- Перед матчем говорили, что корейцы очень быстрые. На поле так и показалось?
- Да, так и есть. Выносливые ребята. Было непросто. Они играли в пас, в одно касание, но мы справились.
- Два пропущенных гола в концовке испортили настроение?
- Ну, может чуть-чуть. Немного расслабились при 4:0, но все равно нужно играть до конца.
- В моменте со вторым автоголом не было обидно, что пас не дошел?
- Да нет. Для меня забивать голы - это второстепенно.
Rusfootball.info
- Хороший соперник. Не зря они уже отобрались на чемпионат мира. Очень рад победе.
- Сегодня вы больше играли в обороне, в "Зените" играете больше в атаку.
- В принципе привык играть на разных позициях. Куда тренер поставит там и буду действовать.
- Перед матчем говорили, что корейцы очень быстрые. На поле так и показалось?
- Да, так и есть. Выносливые ребята. Было непросто. Они играли в пас, в одно касание, но мы справились.
- Два пропущенных гола в концовке испортили настроение?
- Ну, может чуть-чуть. Немного расслабились при 4:0, но все равно нужно играть до конца.
- В моменте со вторым автоголом не было обидно, что пас не дошел?
- Да нет. Для меня забивать голы - это второстепенно.
Rusfootball.info
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