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Россия - Южная Корея: фотоотчет матча

В товарищеском матче сборная России на "ВЭБ-Арене" принимала команду Южной Кореи. Встреча завершилась победой подопечных Черчесова - 4:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.


























Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Южной Кореи Фото
Сегодня, 19:49
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