Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
Станислав Черчесов: Кокорин и Смолов впервые за долгое время вышли как игроки одного уровня и статуса
Станислав Черчесов: Кокорин и Смолов впервые за долгое время вышли как игроки одного уровня и статуса
19:31
Ушел из жизни Константин Сарсания (51)
Ушел из жизни Константин Сарсания (51)
19:26
Андрей Созин: назначение Хохлова - первый обдуманный ход руководства "Динамо" за долгое время (1)
Андрей Созин: назначение Хохлова - первый обдуманный ход руководства "Динамо" за долгое время (1)
19:13
Тренер сборной Кореи: нам нужно совершенствоваться, чтобы играть так же хорошо, как Россия (1)
Тренер сборной Кореи: нам нужно совершенствоваться, чтобы играть так же хорошо, как Россия (1)
12:33
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Россия - Южная Корея: фотоотчет матча
В товарищеском матче сборная России на "ВЭБ-Арене" принимала команду Южной Кореи. Встреча завершилась победой подопечных Черчесова - 4:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.
Rusfootball.info
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.