Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:04
Станислав Черчесов: Кокорин и Смолов впервые за долгое время вышли как игроки одного уровня и статуса
Станислав Черчесов: Кокорин и Смолов впервые за долгое время вышли как игроки одного уровня и статуса
19:31
Ушел из жизни Константин Сарсания (51)
Ушел из жизни Константин Сарсания (51)
19:26
Андрей Созин: назначение Хохлова - первый обдуманный ход руководства "Динамо" за долгое время (1)
Андрей Созин: назначение Хохлова - первый обдуманный ход руководства "Динамо" за долгое время (1)
19:13
Тренер сборной Кореи: нам нужно совершенствоваться, чтобы играть так же хорошо, как Россия (1)
Тренер сборной Кореи: нам нужно совершенствоваться, чтобы играть так же хорошо, как Россия (1)
12:33
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
Виталий Мутко: результатом удовлетворён, но огорчён двумя пропущенными мячами в конце встречи
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко удовлетворен качеством игры сборной России в товарищеском матче с командой Южной Кореи.
- Очень хороший контрольный матч сыграли. Мы признательны сборной Южной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. Они играли до конца, благодаря характеру и настрою забили нам два мяча при счёте 4:0. На чемпионате мира Южная Корея будет выглядеть достойно. Я очень рад, что сегодня было много угловых, штрафных стандартов в нашу пользу. Это позволяет футболистам сборной России сыгрываться. В этом и суть контрольных матчей. Результатом удовлетворён, но огорчён двумя пропущенными мячами в конце встречи. Но мы все понимаем, что когда ведешь со счётом 4:0 и до конца матча осталось 3 или 5 минут, тут всегда присутствует расслабленность. По игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать.
- Как считаете, сборная сейчас в хорошей физической форме?
- Сейчас игроки находятся в хорошей физической форме. Перед Кубком конфедераций мы наблюдали иную картину. Сейчас надо наладить среднюю линию и поработать над передачами. У нас быстрая команда, появилось несколько вариантов игры. После сделанных замен было видно, как активизировались наши фланги. Мы движемся в правильном направлении. Рауш проявил себя в команде, когда играли с "Динамо". Он усилил конкурентную среду на своей позиции. И это хорошо. Он добротный и старательный игрок. У него устойчивая психика, с пасом полный порядок. Мне он очень понравился. Тем более игра в Бундеслиге - это уровень. Что касается Марио Фернандеса, то он боец. Мы знаем все его качества, он скоростной игрок. Практически с его прострела забили мяч.
Rusfootball.info
- Очень хороший контрольный матч сыграли. Мы признательны сборной Южной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. Они играли до конца, благодаря характеру и настрою забили нам два мяча при счёте 4:0. На чемпионате мира Южная Корея будет выглядеть достойно. Я очень рад, что сегодня было много угловых, штрафных стандартов в нашу пользу. Это позволяет футболистам сборной России сыгрываться. В этом и суть контрольных матчей. Результатом удовлетворён, но огорчён двумя пропущенными мячами в конце встречи. Но мы все понимаем, что когда ведешь со счётом 4:0 и до конца матча осталось 3 или 5 минут, тут всегда присутствует расслабленность. По игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать.
- Как считаете, сборная сейчас в хорошей физической форме?
- Сейчас игроки находятся в хорошей физической форме. Перед Кубком конфедераций мы наблюдали иную картину. Сейчас надо наладить среднюю линию и поработать над передачами. У нас быстрая команда, появилось несколько вариантов игры. После сделанных замен было видно, как активизировались наши фланги. Мы движемся в правильном направлении. Рауш проявил себя в команде, когда играли с "Динамо". Он усилил конкурентную среду на своей позиции. И это хорошо. Он добротный и старательный игрок. У него устойчивая психика, с пасом полный порядок. Мне он очень понравился. Тем более игра в Бундеслиге - это уровень. Что касается Марио Фернандеса, то он боец. Мы знаем все его качества, он скоростной игрок. Практически с его прострела забили мяч.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.