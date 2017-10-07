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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На стандартах собаку съели. Оценки игроков сборной России в матче с Южной Кореей
Стандартные положения и помощь со стороны Ким Юна, оформившего дубль в свои ворота, позволили сборной России оформить уверенную победу в матче со сборной Южной Кореи, несмотря на два пропущенных мяча в концовке встречи. Rusfootball.info оценивает действия игроков нашей команды во встрече с азиатской командой.
Игорь Акинфеев - 3,5. Капитан сборной России до 87-ой минуты матча оставался "сухим", совершив одно шикарное и пару стандартных для себя спасений ворот нашей команды, но концовка матча прошла так, что идеальной игрой назвать его не получится.
Георгий Джикия - 3,5. Самый стабильный из тройки центральных защитников сборной России, Георгий отыграл полный матч без ошибок, уверенно опекая резвых южнокорейских форвардов.
Фёдор Кудряшов - 3,0. Попался на дриблинг Чан Хуна, из-за чего тот, уложив на газон впоследствии и Васина, чуть не забил в ворота сборной России. Акинфеев спас. В остальном старался не отставать от Джикии.
Виктор Васин - 2,5. Проспал в моменте со вторым пропущенным мячом забег от Чжи Вона, который отквитал второй мяч. При первом пропущенном мяче не смог накрыть навесную подачу от Чун Ёна.
Юрий Жирков - 4,0. Уверенно закрывал свою бровку на протяжении предоставленного ему часа игрового времени. Поучаствовал в третьем забитом мяче сборной России своим фирменным чеканящем дриблингом, смотрелось изящно.
Далер Кузяев - 3,5. Умело сбивал темп атак южнокорейской сборной, при этом оставаясь незаметным, как и положено хорошему опорнику. Про атаку Далер сегодня не думал.
Антон Миранчук - 2,5. Проявить себя также, как в дебютной игре за сборную с "Динамо", Антону не удалось - оставалось лишь порадоваться за своего брата, забившего в конце встречи. В этот момент Антон наблюдал за игрой уже со скамейки.
Александр Ерохин - 3,0. Получилось так, что был одним из самых пассивных из атакующей братии сборной России. Запомнился одним ударом в створ ворот, который голкипер сборной Южной Кореи перевёл на угловой.
Александр Самедов - 4,5. На угловых сборная России сегодня собаку съела. Самедов отметился голевой передачей на Смолова, а ещё после одной Ким Юн срезал мяч в собственные ворота.
Фёдор Смолов - 4,5. Стал наконечником отличной голевой комбинации, которую явно наигрывали на тренировках. Мог отдать голевую передачу, но Кокорин не смог подстроиться под мяч перед ударом с линии штрафной площади.
Александр Кокорин - 4,0. Выполнил огромный объём работы по всему фронту атаки, но пополнить свой внушительный голевой счёт в этом сезоне форварду "Зенита" не удалось. Однако всё равно оставил довольно приятное впечатление.
Дмитрий Тарасов - 2,5. Вряд ли Дмитрию удалось порадовать президента РФ с 65-летием. Во первых, вряд ли Владимир Владимирович смотрел эту игру, во вторых, выйдя на поле во втором тайме, Тарасов стал непосредственным виновником первого пропущенного мяча от Квон Вона, проиграв верховую борьбу.
Марио Фернандес - 3,0. Резвым бегунком вошёл в игру в середине второго тайма, хорошо играл на втором этаже у своей штрафной. Заочно подхлестнул и Самедова, выдавшего отличный матч.
Константин Рауш - 2,5. Не удалось сыграть также эффективно, как в матче с динамовцами. Несомненно, у Рауша будут ещё шансы зарекомендовать себя перед Черчесовым перед чемпионатом мира в России, но Щенников, Комбаров и Набиуллин дремать тоже не будут.
Алексей Миранчук - 4,5. Сыграл в высшей степени спокойно при четвёртом забитом мяче в ворота Сон Кю, щёчкой отправив снаряд в дальний угол ворот сборной Южной Кореи. За 19 игровых минут от Алексея большего и не требовалось.
Магомед Оздоев - 3,0. Вышел на замену во втором тайме, но проявить себя ничем не смог.
Антон Заболотный - 3,5. Его удар привёл к сейву Сон Кю, после которого Миранчук добил мяч в ворота.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Вратарь
Игорь Акинфеев - 3,5. Капитан сборной России до 87-ой минуты матча оставался "сухим", совершив одно шикарное и пару стандартных для себя спасений ворот нашей команды, но концовка матча прошла так, что идеальной игрой назвать его не получится.
Защитники
Георгий Джикия - 3,5. Самый стабильный из тройки центральных защитников сборной России, Георгий отыграл полный матч без ошибок, уверенно опекая резвых южнокорейских форвардов.
Фёдор Кудряшов - 3,0. Попался на дриблинг Чан Хуна, из-за чего тот, уложив на газон впоследствии и Васина, чуть не забил в ворота сборной России. Акинфеев спас. В остальном старался не отставать от Джикии.
Виктор Васин - 2,5. Проспал в моменте со вторым пропущенным мячом забег от Чжи Вона, который отквитал второй мяч. При первом пропущенном мяче не смог накрыть навесную подачу от Чун Ёна.
Полузащитники
Юрий Жирков - 4,0. Уверенно закрывал свою бровку на протяжении предоставленного ему часа игрового времени. Поучаствовал в третьем забитом мяче сборной России своим фирменным чеканящем дриблингом, смотрелось изящно.
Далер Кузяев - 3,5. Умело сбивал темп атак южнокорейской сборной, при этом оставаясь незаметным, как и положено хорошему опорнику. Про атаку Далер сегодня не думал.
Антон Миранчук - 2,5. Проявить себя также, как в дебютной игре за сборную с "Динамо", Антону не удалось - оставалось лишь порадоваться за своего брата, забившего в конце встречи. В этот момент Антон наблюдал за игрой уже со скамейки.
Александр Ерохин - 3,0. Получилось так, что был одним из самых пассивных из атакующей братии сборной России. Запомнился одним ударом в створ ворот, который голкипер сборной Южной Кореи перевёл на угловой.
Александр Самедов - 4,5. На угловых сборная России сегодня собаку съела. Самедов отметился голевой передачей на Смолова, а ещё после одной Ким Юн срезал мяч в собственные ворота.
Нападающие
Фёдор Смолов - 4,5. Стал наконечником отличной голевой комбинации, которую явно наигрывали на тренировках. Мог отдать голевую передачу, но Кокорин не смог подстроиться под мяч перед ударом с линии штрафной площади.
Александр Кокорин - 4,0. Выполнил огромный объём работы по всему фронту атаки, но пополнить свой внушительный голевой счёт в этом сезоне форварду "Зенита" не удалось. Однако всё равно оставил довольно приятное впечатление.
Вышедшие на замену
Дмитрий Тарасов - 2,5. Вряд ли Дмитрию удалось порадовать президента РФ с 65-летием. Во первых, вряд ли Владимир Владимирович смотрел эту игру, во вторых, выйдя на поле во втором тайме, Тарасов стал непосредственным виновником первого пропущенного мяча от Квон Вона, проиграв верховую борьбу.
Марио Фернандес - 3,0. Резвым бегунком вошёл в игру в середине второго тайма, хорошо играл на втором этаже у своей штрафной. Заочно подхлестнул и Самедова, выдавшего отличный матч.
Константин Рауш - 2,5. Не удалось сыграть также эффективно, как в матче с динамовцами. Несомненно, у Рауша будут ещё шансы зарекомендовать себя перед Черчесовым перед чемпионатом мира в России, но Щенников, Комбаров и Набиуллин дремать тоже не будут.
Алексей Миранчук - 4,5. Сыграл в высшей степени спокойно при четвёртом забитом мяче в ворота Сон Кю, щёчкой отправив снаряд в дальний угол ворот сборной Южной Кореи. За 19 игровых минут от Алексея большего и не требовалось.
Магомед Оздоев - 3,0. Вышел на замену во втором тайме, но проявить себя ничем не смог.
Антон Заболотный - 3,5. Его удар привёл к сейву Сон Кю, после которого Миранчук добил мяч в ворота.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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